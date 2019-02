Jennifer Lawrence e Cooke Maroney si sposano/ Chi è il futuro marito dell’attrice premio Oscar

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney si sposano. Ad annunciare la notizia è stata una rappresentante dell’attrice Premio Oscar che, a People, ha confermato tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni. Durante una romantica cena presso un celebre ristorante di New York, l’attrice ha sfoggiato un meravigioso anello di fidanzamento che non passava inosservato. “Era una pietra gigantesca. Sembrava che i due stessero festeggiando e la gente ne parlava. L’anello era notevole. Erano seduti in un angolo. Lei stava indossando un vestito nero a pois bianchi” ha rivelato la fonte. Dopo la storie finita con Nicholas Hoult, co-star nella serie di film X-Men, suo fidanzato per cinque anni, dopo la relazione con Chris Martin e quella con il regista Darren Aronofsky, Jennifer Lawrence ha trovato in Cooke Maroney l’uomo giusto con cui convolare a nozze e formare una famiglia. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore all’attrice?

JENNIFER LAWRENCE: CHI E’ IL FUTURO MARITO COOKE MARONEY

Bellissima, molto apprezzata a Hollywood dagli addetti ai lavori e amatissima dai fans, Jennifer Lawrence, come marito, non ha scelto un divo come lei, ma un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Cooke Maroney, infatti, ha 34 anni, è americano, ha studiato storia dell’arte alla New York University ed direttore di Gladstone 64, la sede della Gladstone Gallery nell’Upper East Side di Manhattan. A rubare il cuore dell’attrice, dunque, è un esperto d’arte, amante delle cose belle e prezioso. Aria da bravo ragazzo, sorriso rassicurante e fisico prestante, Cocke e l’attrice si frequentano da poco più di un anno. Il primo appuntamento, infatti, risalirebbe alla primavera del 2018 e si sarebbero conosciuti grazie ad un’amica in comune. Dopo circa un anno, dunque, i due si sono fidanzati ufficialmente e il matrimonio dovrebbe essere celebrato entro la fine del 2019.

