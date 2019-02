Maria De Filippi / “Non tornerei a condurre il Festival di Sanremo. Il flop di Adrian? Ecco cosa penso”

Maria De Filippi non tornerà a Sanremo. Ad ammetterlo è stata proprio la conduttrice nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, in edicola questa settimana. «No, credo proprio di no» è stata la risposta della De Filippi alla domanda diretta sulla possibilità di tornare alla conduzione del Festival. Ma qual è stato, quindi, il motivo dell’incontro alla Rai con Teresa De Santis, neo direttore di Rai 1? «È stato un incontro cordiale, eravamo solo io e lei. – racconta la conduttrice – Abbiamo preso un caffè e abbiamo discusso di un progetto di sensibilizzazione sociale che riguarda la lotta alla violenza sulle donne. Né più e né meno.- e, anzi, precisa – Non abbiamo minimamente sfiorato argomenti che riguardavano la televisione e i nostri rispettivi lavori. Per questa ragione ho trovato normale incontrarla a viale Mazzini: non avevamo nulla da nascondere e nessun segreto da custodire».

MARIA DE FILIPPI: “IL FLOP DI ADRIAN? ECCO COSA PENSO”

Nel corso dell’intervista al noto settimanale, Maria De Filippi, che a breve vedrà il debutto di «Uomini e Donne» in prima serata su Canale 5 con tre puntate speciali, dice la sua anche su “Adrian” e sul conseguente flop di Celentano: «Se fossi stata in Pier Silvio Berlusconi avrei fatto la stessa scelta. – ammette – Senza ombra di dubbio avrei detto sì ad Adriano e al suo cartone animato. Avere Celentano è un evento eccezionale, imperdibile… Anche io, come il mio editore, avrei preferito rinunciare a qualche punto di share pur di portare Celentano sulla nostra rete ammiraglia. – così conclude – E poi, mi creda, è già un miracolo che un prodotto come Adrian a cui il pubblico è totalmente disabituato, faccia i numeri che sta facendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA