Nino D’Angelo e Livio Cori, “Un’altra luce”/ Video Sanremo 2019: debutto in salita, si riscatteranno?

La presenza di Nino D’Angelo e Livio Cori tra i concorrenti della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo 2019 con “Un’altra luce” aveva fatto chiacchierare non poco gli addetti ai lavori che nelle scorse settimane si sono letteralmente sbizzarriti in merito alle possibilità del cantante partenopeo nella kermesse canora. All’indomani della prima serata non si può non dare atto a D’Angelo di essere riuscito a catturare l’attenzione del pubblico a casa e di quello in sala con una canzone moderna e pronta a passare in radio. Senza alcun dubbio, il duetto con Livio Cori ha rappresentato un valore aggiunto non indifferente che nella classifica finale avrà un peso importante. Il pezzo con il quale i due stano gareggiando si intitola Un’altra luce e racconta di una Napoli in bilico tra passato e presente. E quello del confronto costante tra passato e presente è un tema che ricorre non solo nel testo ma anche nella struttura stessa del duetto. Nino D’angelo, infatti, rappresenta alla perfezione la storia della musica napoletana perfettamente rappresentata nella sua magistrale interpretazione del pezzo in gara. A fare da contraltare a Nino D’Angelo c’è un giovane Livio Cori che nei giorni scorso non ha fatto mistero di essere da sempre un fan del suo compagno di viaggio in questa avventura sanremese. In Un’altra luce la musica melodica napoletana si unisce alla perfezione al rap che oggi piace tanto ai giovanissimi creando una sinergia a dir poco unica. Clicca qui per il video della prima esibizione

Nino D’Angelo e Livio Cori: debutto a Sanremo 2019 con tensione palpabile, l’esibizione ne risente

Al momento dell’arrivo di Nino D’Angelo e Livio Cori sul palco del Festival di Sanremo 2019 per cantare “Un’altra luce” la tensione era palpabile e forse l’esibizione ne ha risentito. I due artisti, però, hanno dimostrato di essere in grado di gestire senza troppi problemi il carico emozionale che un palco come quello dell’Ariston porta con sé e Nino D’Angelo ha preso per mano il giovane Livio Cori, accompagnandolo verso un pubblico che nel corso del tempo ha dato prova di essere in grado di apprezzare il suo genere. Per il momento, però, il pubblico non ha premiato al coppia D’Angelo – Cori. Stando alla classifica parziale comunicata a fine serata, i due non sono riusciti ad uscire dalla zona rossa in cui sono stati relegati gli artisti che hanno preso meno televoti. Di sicuro, il pezzo necessita di un ulteriore approfondimento e di qualche altro ascolto. Che si trattasse di una canzone non troppo orecchiabile c’era da aspettarselo e proprio per questo motivo c’è da scommettere che già dalla prossima esibizione l’esito del televoto potrebbe cambiare non poco. C’è, poi, da tenere conto del fatto che da oggi le canzoni dei 24 artisti che ieri sera si sono esibiti sul palco dell’Ariston saranno ascoltabili in streaming e in radio. Il pubblico, pertanto, avrà la possibilità di esprimere un giudizio molto più oggettivo e basato su un’analisi più attenta del testo. A questo punto, non resta altro da fare che attendere e scoprire come se la caveranno i due artisti nelle prossime serate.

Video della prima esibizione a Sanremo 2019





