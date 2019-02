Barbara Pozzo, moglie di Ligabue/ Da fisioterapista a scrittrice “È il mio paziente numero uno” (Sanremo 2019)

Barbara Pozzo è la moglie di Luciano Ligabue, il cantautore di Correggio, stasera ospite attesissimo sul palcoscenico dell’Ariston in occasione della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. I due si sono uniti in matrimonio nel settembre 2013, in seguito alla nascita della loro figlia Linda, avuta esattamente otto anni prima. Un matrimonio tra pochi intimi celebrato nel Comune della cittadina in provincia di Reggio Emilia, lontano dai flash dei paparazzi e seguito da una cerimonia senza sfarzi, poi replicata nello storico locale di Correggio, Caffè Arti e Mestiere, al quale è molto legato Ligabue. Oggi scrittrice, Barbara Pozzo ha un passato da fisioterapista (precisamente terapista della riabilitazione specializzata in medicina manuale). Nata a Biella, classe 1965, milanese di adozione, proprio nel Capoluogo lombardo ha iniziato a muore i primi passi nel mondo del lavoro come fisioterapista. Per molti anni, come rivela Donnaglamour.it, si è dedicata alla riabilitazione post incidenti ed infortuni per poi dedicarsi anche allo studio della meditazione e della riflessologia dopo il suo trasferimento a Parigi, tematiche che poi ritroveremo anni dopo anche nei suoi libri. L’incontro con Luciano Ligabue è avvenuto proprio quando Barbara Pozzo fu chiamata a sostituire il fisioterapista del rocker di Correggio. Da quel primo incontro non si sono mai più lasciati!

BARBARA POZZO E LUCIANO LIGABUE: “UN AMORE A PRESCINDERE”

L’incontro tra Barbara Pozzo e Luciano Ligabue è stato definito dalla scrittrice come uno dei più belli di tutta la sua vita. In una intervista a Vanity Fair, infatti, la stessa aveva dichiarato: “Il suo terapista stava male, mi hanno chiamata per sostituirlo. È stato un amore a prescindere. Gli ho appoggiato le mani addosso e ho sentito un’emozione fortissima. Ero sconvolta, ma anche in pace. Era lui l’anima a cui avevo parlato per tanti anni“. Parole molto importanti che sono culminate nella nascita della loro figlia e poi, otto anni dopo, nel coronamento del loro amore con il matrimonio. Un amore pienamente corrisposto, dal momento che proprio il popolare cantautore le ha dedicato una delle sue canzoni più romantiche, “Lu sei lei“. Dopo l’esperienza da fisioterapista, per Barbara Pozzo si è aperto un nuovo e importante capitolo della sua vita professionale. Oggi, infatti, la donna è considerata una delle scrittrice più promettenti. Tra i suoi maggiori lavori, il libro “La vita che sei“, con numerose ristampe alle spalle. Tutto però ha avuto inizio dal blog Somebliss, aperto nel 2011 e con migliaia di follower su Facebook. Nonostante questo, la Pozzo in una intervista a Quotidiano.net si è detta tutt’altro che un guru, definendosi piuttosto “una compagna di viaggio“. E a proposito del suo lavoro grazie al quale ha conosciuto Ligabue, ha ammesso: “Come “paziente” numero uno mi ha incoraggiato con il libro“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA