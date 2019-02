Águeda López, chi è la moglie di Luis Fonsi?/ Le nozze nel 2014: “Connessione spirituale!” (Sanremo 2019)

Luis Fonsi ospite della finale del Festival di Sanremo 2019, potrebbe salire sul palcoscenico del Teatro Ariston, con la moglie in platea. Lei si chiama Águeda López, fa la modella ed è sposata con il cantante dal 2014. Insieme hanno avuto due figli, Rocco Rodriguez López e Mikaela López-Cepero. I due si sono conosciuti nello studio di fotografia “Trendy Studio” di Miami dove lei stava lavorando. Dopo avere iniziato a chiacchierare, hanno dato vita inizialmente ad una amicizia e successivamente Luis ha iniziato un serrato corteggiamento. Proprio il cantante, ricorda con nostalgia ed emozione il giorno in cui, secondo le sue stesse parole, il suo mondo è cambiato dopo averla incontrata. Proprio per questo motivo, non esita a elogiare la moglie, reputandola una eccellente professionista che riesce a elevare il suo talento al massimo, oltre ad essere una donna affascinante con cui condivide la sua vita.

Águeda López, chi è la moglie di Luis Fonsi?

“Era lì, mi ha salutato, l’ho salutata… Francamente sono andato perché conoscevo la truccatrice. Dopo di ciò, assolutamente non è successo nulla, tranne che abbiamo iniziato a parlare casualmente “, ha raccontato Luis Fonsi parlando del suo primo incontro con la moglie Águeda López. La loro relazione non è nata immediatamente, proprio perché entrambi venivano fuori da passate relazioni molto difficili e non sapevano, se fosse o meno appropriato iniziare una nuova storia. Dopo quattro mesi, hanno incominciato a conoscersi meglio, rendendosi conto di avere molte cose in comune. Fonsi non ha mai fatto mistero di essere rimasto piacevolmente affascinato dalla bellezza della moglie. Oltre l’aspetto fisico però, ha immediatamente notato anche una connessione più profonda e spirituale. “È una donna molto indipendente e molto intelligente, ho capito che potevo avere una conversazione con lei sull’arte, la storia, e si difende sempre da sola e mi è piaciuto”, ha aggiunto l’interprete di Despacito. La coppia si è sposata nel settembre del 2014 in un vigneto privato nella Napa Valley in California.

