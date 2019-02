Melissa Greta Marchetto/ Chi è la conduttrice del Dopofestival? Dall’amore per lo sport al fidanzato segreto

Al fianco di Rocco Papaleo e Anna Foglietta per la conduzione del DopoFestival di Sanremo 2019, c’è anche Melissa Greta Marchetto, la showgirl che il pubblico conosce soprattutto grazie al programma “Quelli che il calcio”. Melissa nasce a Monza nel 1985 ed ha quindi 34 anni. La passione per lo sport le è stata tramandata da suo padre Maurizio Marchetto, che è allenatore di pattinaggio, e alla mamma insegnante di educazione fisica. Nonostante ciò, la Marchetto ha deciso di intraprendere studi universitari ben diversi da questo campo. “Mi mancano tre esami per finire Lettere a indirizzo Beni Culturali. – ha raccontato in una recente intervista a Cofidenze – Vado piano perché nel 2005 ho iniziato a lavorare. Studiavo canto quando sono stata ingaggiata per il musical sulle Winx”, ha spiegato.

LA PASSIONE PER LO SPORT

Nonostante il padre allenatore di pattinaggio, Melissa Greta Marchetto ammette di amare ben altri sport: “Anche se ammetto di non saper pattinare, vado a correre e in palestra. Mi alzo anche alle cinque e mezza per correre. E poi avere una famiglia così sportiva mi ha aiutato a Quelli che il calcio” ha dichiarato la giovane conduttrice in un’intervista con LaStampa. Tuttavia, la sua più grande passione è sempre stata la musica, è per questo che ha sempre sognato di diventare una cantante anche se ha trovato la sua fortuna come conduttrice radiofonica e televisiva. Al Dopofestival, d’altronde, sta dando prova di grande professionalità e bravura, tanto da scatenare gli apprezzamenti del pubblico.

UN FIDANZATO SEGRETO?

E per quanto riguarda l’amore? Melissa Greta Marchetto preferisce non sbilanciarsi troppo su questo aspetto, anche se ammette di essere “interessata a qualcuno”. Poi racconta: “Nella mia vita c’è una persona che mi interessa. Dire che è un fidanzato è prematuro, ma ci frequentiamo da un po’ e per ora va tutto bene”. Le amicizie, invece, sono quelle di sempre: “Mantengo quelle storiche, a cui ho aggiunto le nuove nate da quando mi sono trasferita a Milano, dove finalmente ho trovato casa. – racconta la Marchetto a Confidenze, dove conclude – Ha le pareti chiare ed è piena di cose che amo”.



