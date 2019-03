Fabrizio Corona, imparare da lui a 279,99 euro/ Lezioni, regali e chat “inedite”

Studiare per diventare come Fabrizio Corona? È possibile, ma non gratis. Del resto quando si parla dell’ex re dei paparazzi ci sono sempre dei soldi di mezzo. È stato lanciato un workshop per trascorrere 10 ore con Corona, scoprendo aneddoti esclusivi sulla sua vita, leggere “chat inedite” sul suo telefonino e imparare come avere successo. Servono 279,99 euro e poi al termine dell’incontro si avrà un attestato, sulla cui utilità è meglio non soffermarsi. Al workshop è abbinato un provino per aspiranti personaggi del mondo dello spettacolo, aspiranti scrittori/gestori di rubriche per il Corona Magazine e aspiranti investitori. Ma non è finita qui: si ottiene anche una spilla, il libro di Corona, una tessera sconto per i suoi eventi, una t-shirt e un biglietto per partecipare al concorso in cui due vincitori faranno una stories con tag che verrà pubblicata sul profilo Instagram di Fabrizio Corona. Sono previste tre lezioni: digital journalist, comunicazione e marketing e come sviluppare un brand.

FABRIZIO CORONA, WORKSHOP DA 279,99 EURO

Il workshop di Fabrizio Corona è riservato a sole 100 persone. I posti stanno già finendo, visto che ben 88 persone hanno aderito e pagato. Quindi, chi vuole intraprendere una carriera di scrittore di gossip, ambisce ad entrare nel mondo dello spettacolo o è un investitore può accaparrarsi gli ultimi posti del workshop di Fabrizio Corona. E se quello di Chiara Ferragni sul make up ha fatto discutere per il “modico” prezzo di 600 euro, chissà che valanga di polemiche susciterà quello dell’ex re dei paparazzi. Il workshop è in programma domenica 24 marzo al QI di Brescia. Per il momento Fabrizio Corona non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, invece un suo collaboratore a Business Insider ha spiegato: «Fabrizio racconterà esempi di successo, come Guru, fa delle cose proprio belle». Peccato che l’azienda di questo marchio sia fallita nel 2008 e il suo proprietario, Matteo Cambi, sia finito in carcere per bancarotta fraudolenta. Quando viene fatto notare a Luca che 277,99 euro non sono pochi, risponde: «Ma se per la Ferragni ne hanno cacciati 1.000… Guarda che qui passi un’intera giornata con Fabrizio che insegna come sviluppare un brand!».

