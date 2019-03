SOFIA TORNAMBENE/ Video, Kimono salvata da Luca e Paolo (Sanremo Young)

Sofia Tornambene, approdata sul palcoscenico di Sanremo Young con il nome d’arte di Kimono, è una dei dieci giovanissimi concorrenti che si contenderanno la vittoria del talent show condotto da Antonella Clerici per guadagnarsi l’accesso diretto alla categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020. Prima di scoprire cosa succederà durante la prossima puntata del programma, in onda venerdì 1 marzo su Rai Uno, vediamo come se l’è cavata Sofia nell’ultimo appuntamento trasmesso. La ragazza, come tutti i suoi compagni, si è esibita in duetto con un ospite. Il suo partner musicale per una sera è stato il cantante Povia, con il quale la giovanissima Kimono ha intonato la canzone I bambini fanno oh. Nonostante il calore con cui l’esibizione sia stata accolta dal pubblico, non tutti i membri dell’Academy si sono espressi in maniera particolarmente positiva. Qualcuno, addirittura, ha precisato di non aver apprezzato il brano (e non l’esibizione della concorrente), aggiungendo altra carne a cuocere su Povia, già oggetto di polemiche sui social, dove gli utenti hanno espresso chiaramente il loro disappunto rispetto a questa ospitata.

Sofia Tornambene, in arte Kimono, a rischio eliminazione

Nonostante la canzone, a parere della giuria, “sbagliata”, Sofia Tornambene, in arte Kimono, è riuscita a conquistare una votazione più che sufficiente. Tutti i membri dell’Academy le hanno dato valutazioni alte. Giovanni Vernia e Noemi, che si è mostrata entusiasta già nel corso dell’esibizione, le hanno regalato un bel 10, Enrico Ruggieri l’ha valutata con un 9, gli altri giurati hanno espresso il loro giudizio donandole un 8, fatta eccezione per Angelo Baiguini, che si è mantenuto sul 7. Il voto più basso le è stato assegnato da Amanda Lear, che non ha voluto darle più di 5. Al momento della classifica la Civitanovese Kimono è risultata nona. A salvarla questa settimana sono stati i comici Luca e Paolo, ospiti del programma, chiamati a esprimere una preferenza rispetto ai quattro concorrenti a rischio eliminazione. Con il meccanismo dello Shutdown, infatti, sia Kimono che Eden sono stati salvati da Bizzarri e Kessisoglu, a discapito di Luigi Cascio e Clara Palmeri, costretti a lasciare il programma.

Il salvataggio di Luca e Paolo

La scelta di Luca e Paolo ha salvato Sofia Tornambene dall’eliminazione e le ha permesso di proseguire questa meravigliosa esperienza sanremese. “Qualcuno vuole mica venire al nostro posto?”, scherza Luca Bizzarri di fronte al difficile compito di mandare praticamente a casa due dei quattro ragazzi a rischio eliminazione. “Devo andare un attimo in bagno”, dice Paolo Kessisoglu per svincolarsi da quella situazione così scomoda. “Intanto bisogna chiarire che noi giudichiamo sull’esibizione di questa sera”, precisa Luca. Paolo chiede di rivedere Kimono prima di esprimersi e, vista la clip, decide di fare una premessa: “Quando si vede Sanremo di solito ci sono delle polemiche sulla canzone che vince. Poi quando, a distanza, si sentono le canzoni, questa è una canzone bellissima…”. “Nonostante l’abbia scritta Povia”, interviene Luca smorzando la tensione. “Parto dalla bellezza della canzone, che è bella in quanto anche difficile da cantare. E riascoltando Kimono, secondo me, ha un timbro di voce eccezionale, incredibile. Mai sentito prima. Ha alla sua giovane età un controllo assoluto. Perciò, per quel che mi riguarda, se devo fare il primo salvataggio, chiamiamolo così, io dico Kimono”, sentenzia Paolo. Luca è d’accordo e, quindi, Kimono si salva dal rischio eliminazione.





