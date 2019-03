TECLA INSOLIA/ Video, Amanda Lear non gradisce (Sanremo Young 2019)

Tecla Marianna Insolia, concorrente di Sanremo Young 2019, si è esibita, nel corso dell’ultima puntata del programma, al fianco di Ron, seguendo l’iter che ha caratterizzato l’intera serata dedicata ai Greatest Hits e che ha visto tutti i giovani protagonisti del programma impegnati in duetti. In attesa di rivederla venerdì 1 marzo, cerchiamo di ripercorrere la sua esperienza durante la scorsa puntata. Tecla si è esibita sul paco cantando, insieme a Ron, Vorrei incontrarti tra cent’anni. Il duetto è stato ben eseguito, con parti opportunamente bilanciate e voci che si sono intrecciate in maniera fluida e serena. Non la pensa così, per. Amanda Lear, che al momento di votare, dà alla ragazza un misero 3. Enrico Ruggeri non è d’accordo e fa notare che non è facile cantare una canzone come quella senza subire il peso del paragone con Tosca, originariamente partner di Ron per il brano. Nonostante il voto molto basso, Tecla riesce comunque a piazzarsi senza problemi nella parte della classifica fuori dal rischio eliminazione e si prepara a salire nuovamente sul palcoscenico di Sanremo Young.

Amanda Lear contro l’esibizione di Tecla Marianna Insolia

Il giudizio di Amanda Lear nei confronti dell’esibizione di Tecla Marianna Insolia ha scatenato le reazioni del pubblico in teatro, che ha immediatamente fischiato contro quel 3 ritenuto, evidentemente, immeritato. Antonella Clerici, avendo interpretato il disappunto della Lear al termine del duetto, le dà subito la parola. “Una bellissima canzone d’amore, una dichiarazione d’amore pazzesca. Io voglio incontrarti fra cent’anni…la canzone mi è piaciuta tantissimo! Solo che ho trovato che Tecla desse un po’ troppo di forza. Non so, io l’avrei cantata più dolcemente perchè è così bella la canzone”, ha affermato Amanda, tra i commenti contrariati di Noemi. È proprio quest’ultima a scherzare sul 3 della Lear “Ha problemi di vista, voleva votare 8!”. Anche Antonella Clerici fa notare che il suo voto è esageratamente basso, soprattutto se confrontato a quelli di Noemi e di Enrico Ruggeri, 8, i più bassi della media. “Proprio non ti è piaciuta o hai sbagliato?”, chiede la conduttrice con la voce sommersa dai fischi contro il votaccio. “Ripeto, la canzone è bellissima, ma io l’avrei cantata con più tenerezza”, ribadisce la giurata.

Il supporto dei follower

Se ad Amanda Lear l’esibizione non è affatto piaciuta, non si può dire lo stesso per i follower di Tecla Marianna Insolia su Instagram. Il video del duetto con Ron sulle note di Vorrei incontrarti fra cent’anni ha collezionato oltre mille visualizzazioni in quattro giorni ed è stato commentato da tanti fan della ragazza che hanno provato a incoraggiarla e le hanno trasmesso tutta la loro ammirazione. “Ascoltare, non sentire. Osservare, non vedere. È stato un momento magico, rimarrà sempre nel mio cuore, grazie.”, ha scritto la concorrente di Sanremo Young per accompagnare il post, sotto il quale si leggono tantissimi complimenti e tante frasi che fanno capire a Tecla quanto sia piaciuta al pubblico. C’è chi dice che la sua sia stata la migliore esibizione della serata, chi afferma di essersi emozionato di fronte alla sua voce stupenda, chi la definisce semplicemente eccezionale. Chissà se la giovane Tecla sarà in grado di far ricredere Amanda Lear nel corso della prossima puntata…





