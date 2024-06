Tecla Insolia, chi è?/ Da Sanremo al successo come attrice: “con Valeria Golino un percorso creativo”

Non solo cantante, ma anche attrice. Tecla Insolia dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ha letteralmente spiccato il volo affermandosi come attrice. E’ lei, infatti, la protagonista di “La bambina che voleva cantare”, il film per la tv dedicato alla cantante Nada Malanima. Non solo, come attrice ha anche lavorato nella serie “5 minuti prima” prima della telefonata di Valeria Golino che l’ha scelta per recitare nella nuova serie Sky “L’arte della gioia” nel ruolo di Modestia. Un ruolo importantissimo visto che ha permesso alla giovane interprete ed attrice di condividere il set con attori del calibro di Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce, Giovanni Bagnasco e Giuseppe Spata.

VINCITORE SANREMO YOUNG 2019/ Chi è? Tecla Insolia, ma Eden...

Un ruolo che la stessa attrice ha raccontato così alla stampa accorsa alla prima al Festival di Cannes: “con Valeria Golino è stato un percorso creativo iniziato quando sono partiti i casting”. Tra la giovane attrice e la regista italo-francese si è creato sin da subito un legame simbiotico. Sul ruolo di Modesta ha detto: “in lei rivedevo molto di Valeria. Ci sono delle cose su cui non riuscivo a sentirmi sicura, ma Valeria è riuscita quasi a possedermi, aiutandomi in ogni tappa di questo percorso”.

VINCITORE SANREMO YOUNG 2019/ Chi è? Tecla Insolia, ma Eden...

Tecla Insolia: da Sanremo al successo come attrice

Il talento di Tecla Insolia è sbocciato sin dalla tenera età. A soli cinque anni, infatti, i genitori l’hanno iscritta alla Woodstock Academy dove ha lavorato con Gianni Nepi. Intorno ai 10 anni ha iniziato a prendere parte attivamente alle attività dell’associazione artistica fondata dalla piombinese Gianna Martorella fino alla partecipazione al Festival di Castrocaro. Poco dopo è arrivata la televisione: prima il programma “Pequeños gigantes” su Canale 5 fino alla vittoria nel 2019 a Sanremo Young che le ha aperto le porte del Festival di Sanremo. Nel 2020 ha partecipato tra i giovani classificandosi al secondo posto tra le Nuove Proposte con la canzone “8 Marzo”.

VINCITORE SANREMO YOUNG 2019/ Chi è? Tecla Insolia, ma Eden...

Per quanto concerne la vita privata, la cantante dovrebbe essere single visto che non condivide mai dettagli sulla sua vita sentimentale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA