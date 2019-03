Emanuela Folliero/ 54 anni ma sempre sexy: fan impazziti (Che fuori tempo che fa)

Anche Emanuela Folliero sarà tra le ospiti del salotto televisivo di Rai 1. Che fuori tempo che fa, vedrà scendere in pista anche l’ex annunciatrice Mediaset, da sempre molto apprezzata dal pubblico di maschietti per la sua avvenenza. Da quanto è meno presente in televisione, la bella Emanuela si diverte ad essere presente sui social, dove riceve moltissimi consensi positivi. Nelle scorse giornate infatti, la conduttrice televisiva ha pubblicato sul suo profilo di Instagram, uno scatto che la ritrae in splendida forma: sorridente, comodamente seduta su una poltrona con indosso un abito zebrato con una scollatura mozzafiato. La sua evidente scollatura ha conquistato i followers, con commenti ed apprezzamenti. “Gli anni passano ma tu sei sempre stupenda!”, scrive qualcuno, “Il décolleté naturale più bello della televisione italiana”, aggiunge un ammiratore. A 54 anni suonati la Folliero è di una sensualità impressionante, bella proprio come anni fa.

Emanuela Folliero ospite di Che fuori tempo che fa

Emanuela Folliero sta vivendo anche uno splendido momento amoroso. Ed infatti a 54 anni è convolata a nozze lo scorso 26 settembre con il compagno con il quale stava già da nove anni. Lui è Giuseppe Oricci e la conduttrice di Stranamore, l’ha sposato con rito civile a Palazzo Reale a Milano. Durante una intervista rilasciata tra le pagine di Chi, aveva già annunciato le nozze, parlando del loro primo incontro ed anche della proposta: “Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati […] Lo scorso 8 luglio ho fatto il mio ultimo annuncio su Rete4 dicendo ‘vi auguro una vita piena di gioia’, poi il 10 agosto, giorno del nostro anniversario, Giuseppe mi ha chiesto di sposarlo davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse… una vera gioia per l’appunto!”.

