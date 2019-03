Giacomo Celentano/ “Emarginato per via della mia fede, non mi fanno lavorare”

Negli studi di Storie Italiane c’è Giacomo Celentano, 53enne figlio del noto Adriano e di Claudia Mori, fratello di Rosita e Rosalinda. Pochi giorni fa, in un’intervista, Giacomo affermò di essere bistrattato dal mondo dei mass media per via della sua fede cristiana pubblicamente dichiarata. «Confermo queste dichiarazioni – ribadisce Giacomo in tv – sono circa 10 anni che a causa del mio percorso di fede, tutti sanno che sono credente, vengo bandito dai mass media ufficiali». Giacomo Celentano spiega di aver trovato difficoltà in particolare a lavorare nel mondo della musica e della scrittura, lui che è un cantautore e appunto uno scrittore: «Non accuso i giornalisti – aggiunge – ma faccio un esempio, quando devo portare un mio brano ad una casa discografica, mi scartano. Un credente che fa questo mestiere va contro corrente, questo è sicuro». Ma Celentano junior non ha assolutamente intenzione di fare altro nella vita: «Io continuo a fare i miei due mestieri, cantautore e scrittore, perché mio Signore Gesù mi ha donato dei talenti, il mio dovere di cristiano è quello di far fruttificare i miei talenti, anche artistici, quindi continuerò».

GIACOMO CELENTANO: “EMARGINATO PER VIA DELLA MIA FEDE”

Ma in studio c’è qualcuno che la pensa diversamente, a cominciare da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che spiega: «Avrò fatto una trentina di interviste a Giacomo sui miei giornali, quindi smentisco categoricamente questa cosa. Giacomo è una bell’anima – aggiunge – probabilmente gli è preso questo schiribizzo oggi che lui sia una vittima per la sua fede». Poi Alessi prosegue: «E’ una persona da ammirare, ha convissuto per 7 anni in assoluta castità con la sua attuale moglie, Katia, è una cosa che lo rende unico, prezioso, anche per i giornalisti e per chi fa televisione. Io prendo spesso la vostra storia come esempio che si può vivere in quest’epoca rispettando gli insegnamenti della religione». Alessi chiosa: «Trovo ingiuste queste tue accuse, forse nascondono un momento di difficoltà, cerca di essere più generoso con le persone che ti danno molto spazio».

