Belen Rodriguez / Stefano De Martino ammette: “Mi sta vicina anche sul lavoro”

Il gossip sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino corre e arriva anche a Made in Sud. Se la showgirl argentina continua a silenziare, non confermando né smentendo le voci di un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano ne parla ma non in modo del tutto chiaro. Ecco perché, anche quando a Made in sud c’è chi lo stuzzica su questi gossip, lui appare desideroso di cambiare discorso. “Quello è lavoro” ha replicato De Martino a chi gli ha chiesto perché fosse di recente ad una sfilata accanto a Belen, con un fare che tuttavia non convince del tutto. Anche gran parte dei fan di Belen e Stefano sono più che convinti che, in verità, i due siano tornati insieme ma preferiscano tenerlo segreto. “Si vede che state insieme, attendiamo solo il vostro annuncio” scrive qualcuno; e ancora “Belen sei bellissima con Stefano, si vede che lo ami ancora!”

BELEN E STEFANO, VICINI ANCHE NEL LAVORO

Ma come stanno davvero le cose? Belen e Stefano sono davvero tornati insieme? Ciò che è certo è che De Martino continua a tenersi sulla difensiva. Ecco perché, quando gli si chiede dell’insistente gossip sul suo conto, Stefano ammette alle pagine del settimanale Mio che: “Fa parte del gioco, in questo momento della mia attività lo vivo in maniera super leggera perché sono molto concentrato sul lavoro e e sul copione da studiare, quando il gossip diventa un condimento della tua professione va bene.” Svela poi che Belen è sempre al suo fianco e lo aiuta anche nel lavoro: “Si, io e lei ci confrontiamo spesso sulla parte lavorativa e ci consigliamo in molte occasioni: siamo due persone che fanno lo stesso lavoro e ci scambiamo pareri e opinioni sulla tv e sui programmi”.

