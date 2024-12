Gustavo Rodriguez, mentre si trovava a Gallarate in un capannone, è stato vittima di un incidente. L’edificio ha preso fuoco e il 65enne ha riportato ustioni di secondo grado per una percentuale del 10%. Un incendio che nella mattina del 5 dicembre ha intossicato l’uomo, padre di Belen e Cecilia Rodriguez. Le parti del corpo ustionate sono state il viso e le braccia, cosa che ha reso grave la diagnosi. Il Corriere della Sera e ha rivelato che fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita anche se per adesso la prognosi è riservata.

Il papà di Belen Rodriguez è stato portato d’urgenza all’ospedale di Sant’Antonio Abate in provincia di Varese, a Gallarate. Ad oggi Gustavo Rodriguez si trova in stato di sedazione per via delle cure che deve subire dopo l’incendio. A quanto hanno rivelato i medici, sembra sia fuori pericolo perchè è il fuoco non ha intaccato organi vitali. Per ora si sta indagando su quanto successo, ma a scioccare sono state le testimonianze degli operai, che hanno raccontato di come Gustavo Rodriguez avesse la testa avvolta nelle fiamme.

Gustavo Rodriguez, la frase commovente di Cecilia sui social: “Forza papà”

Al momento le autorità stanno controllando se l’incendio sia di origine dolosa o meno, anche se secondo i primi rilievi parrebbe chiaro che sia stato provocato accidentalmente. Purtroppo, Gustavo Rodriguez si trovava nel punto più sbagliato nel momento in cui è scoppiato il rogo. Il capannone veniva infatti condiviso con altri imprenditori colleghi dell’uomo, che molto spesso si trovava lì per lavoro. Gli operai hanno subito chiamato i soccorsi compresa l’Areu, ovvero l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Lombarda.

Nonostante ad oggi viga il massimo riserbo sui Rodriguez, al momento pare chiaro che non ci sia nessun pericolo di morte. C’è da precisare, però, che nè Belen e gli altri figli o Veronica Cozzani, moglie di Gustavo Rodriguez, ha rilasciato dichiarazioni sullo stato di salute del marito. L’unico segno è spuntato da Cecilia che ha scritto in una storia su Instagram “forza papà”, frase abbinata ad una foto che la ritrae insieme a Gustavo nel giorno del suo matrimonio. Per ora i fan restano in attesa di notizie, anche se non sarà facile scoprire qualcosa nel breve periodo.