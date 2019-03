Eleonora Boi e Danilo Gallinari stanno insieme?/ L’indizio in una foto dall’America

La conduttrice Eleonora Boi, protagonista dei telegiornali sportivi di Mediaset, è attualmente negli Stati Uniti per una piccola vacanza. Proprio a Los Angeles si trova il cestista italiano Danilo Gallinari, professionista in NBA proprio con i Los Angeles Clippers. La Boi e Gallinari, secondo alcune indiscrezioni, sono stati uniti sentimentalmente nel 2018. Diciamo che indizi ufficiali non ci sono mai stati, di sicuro resta un allontanamento per i vari impegni lavorativi. La Boi, ora, è volata in America e quello che è certo è che è andata allo Staples Center per assistere a una partita della squadra del cestista. Un indizio da non sottovalutare insieme ad una foto postata su Instagram dalla Boi in cui si mostra con la canottiera da basket di Gallinari.

Eleonora Boi e Danilo Gallinari: indizi d’amore da Los Angeles

Eleonora Boi ha pubblicato anche una Instagram Stories durante la partita disputata da Gallinari con un cuore in basso a destra, accanto al tag del cestista. Tanti indizi che fanno pensare decisamente ad una storia tra i due. Dando uno sguardo ancora al profilo Instagram della presentatrice Mediaset, giusto una settimana fa, aveva pubblicato uno scatto accompagnato da una didascalia che aveva lasciato più di un dubbio: “Il mio ragazzo è più alto di te”, sotto una statua di King Kong. Pochi quindi davvero i dubbi su una relazione che sembra aver ripreso decisamente quota. Danilo Gallinari, una delle stelle del basket del nostro paese, con l’Italia ha vinto davvero poco se non un bronzo agli Europei Under 18 in Montenegro. Ora è atteso all’appuntamento mondiale con la nazionale che si terrà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre.

