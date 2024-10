Molti si ricorderanno di Ron Ely nel ruolo di Tarzan sugli schermi della Tv. L’attore statunitense fu il primo ad interpretare il ruolo del re della Giungla dal 1966 al 1968. Ora giunge notizia della sua morte, all’età di 86 anni a quasi un mese dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso 29 settembre. I familiari hanno deciso di annunciarlo solo ora. È stata sua figlia Kirsten Casale Ely a renderlo noto tramite un post sui social, confermato anche, come apprendiamo da Adnkronos, su Fox News Digital.

Quella di attore non fu la sua unica professione. La versatilità lo ha portato a svolgere più lavori: da scrittore, ad allenatore a mentore. E mentre in queste ore si parla di lui, ripercorrendo la sua fama spunta un dettaglio che riporta proprio a quando raggiunse il successo con Tarzan: non usò mai controfigure e fu perfino ferito da un leone durante la registrazione di una scena.

RON ELY: UNA VITA TRA SUCCESSI E DOLORI

Il ruolo di Tarzan in Tv gli ha portato innegabilmente fortuna e successo. La sua carriera, da allora, è proseguita con apparizioni in show di successo degli anni ’70 e ’90, come “The Love Boat”, “Marcus Welby, M.D.”, “Fantasy Island” e “Hawkeye”. Negli anni 90 ha anche poi intrapreso la strada dello scrittore, scrivendo due romanzi, Night Shadows (1994) e East Beach (1995).

Ma la vita di Ron Ely, lontano dai riflettori, è stata però costellata anche di tragedie. La moglie di seconde nozze, Valerie Lundeen, ex Miss Florida, è stata uccisa a coltellate nel 2019 dal figlio di Ron Ely, Cameron, per poi quest’ultimo essere arrestato e ucciso con più di 20 colpi di pistola dagli agenti di polizia fuori dalla casa di Santa Barbara. Una vicenda, quindi, doppiamente dolorosa per l’attore che comunque non l’ha mai portato ad arrendersi, cercando anche di trovare giustizia per il figlio, nonostante il successivo arrivo del ‘verdetto’ di legittima difesa ad opera della polizia statunitense.

