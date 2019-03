Popolo sovrano/ Tav e la Dittatura della bellezza (Anticipazioni 14 marzo)

Giovedì 14 marzo, alle 21.20 su Raidue, Alessandro Sortino, Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi conducono un nuovo appuntamento di Popolo Sovrano, il programma d’informazione della seconda rete della Rai sul quale il nuovo direttore Carlo Freccero puntava molto. Purtroppo, però, gli ascolti non stanno premiando l’impegno. L’appuntamento del 28 febbraio è stato infatti seguito da 746.000 spettatori pari al 3.8% di share contro i 521.000 spettatori pari al 2.7% di share della prima puntata e 570.000 spettatori pari al 2.8% di share della seconda.a scorsa puntata, però, ha avuto un nuovo calo avendo raccolto davanti ai teleschermi solo 600.000 spettatori pari al 2.9% di share. Carlo Freccero, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha definito Popolo Sovrano “un insuccesso. La prima puntata non era programmabile, è un calvario incredibile, mi pesa molto”. La trasmissione, però, tornerà in onda questa sera. Quali saranno gli argomenti che saranno affrontati in studio?

POPOLO SOVRANO: LE INCHIESTE DEL 14 MARZO

Nella scorsa puntata di Popolo Sovrano, al centro del dibattito Alessandro Sortino, Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, con i propri ospiti, hanno parlato di famiglie, di natalità e di decreto Pillon sull’affidamento e il mantenimento dei figli di genitori separati. Il pubblico di Raidue, inoltre, è stato condotto nel mondo della droga con un servizio realizzato nelle cosiddette piazze dello spaccio. Di cosa si parlerà, invece, nella puntata odierna? Al centro del dibattito ci sarà la Tav: il progetto deve andare avanti? Bisogna davvero scegliere tra il lavoro e la protezione dell’ambiente? Tra gli argomenti del nuovo appuntamento con Popolo Sovrano, inoltre, ci sarà la Dittatura della bellezza ovvero quanto conta essere belli nella società moderna per poter raggiungere degli obiettivi? Alessandro Sortino ed Eva Giovannini con Daniele Piervincenzi ne parleranno con gli ospiti della puntata tra i quali ci saranno Giampiero Mughini, Daniela Collu, Stefano Zecchi, Ernesto Preatoni.

