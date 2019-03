Damiano Carrara / Video, risate e feeling con Katia Follesa: backstage inediti

Dal suo arrivo nella giuria di Bake Off Italia, Damiano Carrara è entrato nel cuore del pubblico di Real Time. Il suo talento nella pasticceria, misto ad un innegabile fascino esercitato in particolare sul pubblico femminile, lo ha reso uno dei volti più amati e riconoscibili del mondo dei cooking show. E questa sera torna in onda con una nuova puntata di Cake Star, nella quale lo vediamo accanto alla simpaticissima Katia Follesa. Una coppia, questa, che diverte molto il pubblico, che per un attimo ha quasi sperato che potesse nascere davvero del tenero, come la Follesa spesso fa intendere scherzando. In verità, Katia è sposata da tempo con Angelo Pisani, mentre su Carrara e la sua situazione amorosa ben poco si conosce. Il pasticcere preferisce infatti mantenere riserbo sulla sua vita privata. È comunque cosa certa che tra Damiano Carrara e Katia Follesa c’è una forte intesa.

DAMIANO CARARRA, GRANDE INTESA CON KATIA

Lo dimostrano i tanti post pubblicati su Instagram sia da Damiano che da Katia che li vedono insieme in vari backstage del programma Cake Star. In quelle che anticipano un po’ la puntata in onda questa sera, 15 marzo, Damiano Carrara e Katia Follesa ridono a crepapelle o mangiano assieme degli arancini di riso (la prossima tappa è in Sicilia). “In questa foto io e Damiano avevamo le lacrime agli occhi dalle risate…..sapete perché? – scrive la Follesa su Instagram – Ve lo diremo venerdì sera dopo la puntata di Cake Star girata nella meravigliosa Siracusa!!!!!” conclude la Follesa. Momenti imperdibili e molto divertenti, quindi, questa sera a Cake Star con Damiano e Katia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA