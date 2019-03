Cake Star 2019 a Siracusa/ In gara Bar Ciccio, Cafè Archimede e Le Voglie

La sfida più dolce della televisione italiana continua. Venerdì 15 marzo, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con Cake Star 2019 che, dopo il successo della prima edizione, è tornato per trovare le migliori pasticcerie delle città italiane. Nella scorsa puntata, Damiano Carrara e Katia Follesa hanno giudicato la sfida tra le tre migliori pasticcerie di Trieste al termine della quale ha trionfato Damiano della Pasticceria Zenzero e Cannella. Dopo aver perlustrato una delle città più belle dell’Italia settentrionale, questa sera, Damiano Carrara e Katia Follesa, giudici di Cake Star 2019, sbarcheranno in Sicilia, precisamente a Siracusa. La puntata è stata registrata lo scorso novembre e per decretare i vincitore sono stati necessari due giorni di riprese. A sfidarsi nella nuova puntata di Cake Star 2019 saranno il Bar Ciccio di Belvedere; il Cafè Archimede di piazza Archimede; Le Voglie di via Pescara.

CAKE STAR 2019: LE PASTICCERIE IN GARA

Salvatore, Pietro e Federico sono il braccio e la mente del Bar Ciccio in cui si possono assaporare piccoli capolavori della tradizione dolciaria siciliana. Salvatore, da sempre, preferisce burro, farina, latte e vaniglia di primissima qualità per garantire giorno per giorno prodotti eccellenti. L’obiettivo della famiglia Ciccio è riuscire a trovare il giusto incrocio tra tradizione e innovazione per accontentare i gusti di tutta la clientela. Cafè Archimede si trova in una delle più belle piazze dell’isola di Ortigia e prende il nome dal siracusano più famoso nel mondo, Archimede in cui è possibile gustare i dolci e le bevande tipiche della tradizione siciliana senza dimenticare un pizzico d’innovazione. “Le Voglie”, è l’ultima pasticceria in gara questa sera. Anche nel locale di Giuseppe è possibile deliziare il proprio palato con dolci di tutti i tipi: dalla piccola pasticceria alle torte per occasioni importanti. Quale sarà, dunque, la migliore pasticceria di Siracusa?

LA GARA

La gara del nuovo appuntamento con Cake Star 2019 di cui saranno protagonisti i dolci della Sicilia comincerà con la prima fase in cui i pasticceri si sfideranno con il cabaret di dolci. Damiano Carrara giudicherà gli ingredienti utilizzati, la qualità dei prodotti e la presentazione mentre Katia Follesa darà propriamente un giudizio su gusto rappresentando una cliente d’eccezione. Nella seconda fase della gara, invece, i due pasticceri che avranno superato il primo step si sfideranno con il “pezzo forte” che, oltre a rappresentare al meglio la propria pasticceria, dovrà essere realizzato con gli ingredienti indicati da Damiano Carrara. Chi vincerà portando a casa il premio in denaro da 2mila euro?



