Kids’ Choice Awards 2019/ Sul palco Adam Sandler, Ariana Grande e…

Ormai ci siamo, stanno per arrivare i Kids’ Choice Awards che andrà in onda anche in televisione su Nickelodeon, canale 605 del box di Sky. Saranno presenti sul palcoscenico grandissimi artisti internazionali tra cui Adam Sandler, Ariana Grande, Chris Pratt, Liza Koshy, Caleb McLaughlin e molti altri ancora. Con la presenza dell’intero cast dei nuovi film “Disney’s Aladdin“, “Shazam!” e “Dora and the lost city of gold”. A presentare l’evento sarà invece il Dj Khaled. L’evento sarà trasmesso in replica visto che si terrà il 23 marzo a Los Angeles in California nella straordinaria cornice del Galen Center. I grandi ospiti e attesissimi dai più giovani sono i Migos, un trio hip-hop che ha ricevuto diversi dischi di platino che sono nominati nella categoria Band Favorita. Con loro sul palcoscenico ci sarà il vincitore del Gramm Award, produttore e compositore discografico Dj Mustard.

Kids’ Choice Awards 2019: ruolo importante per i fan

Saranno fondamentali i fan per i Kids’ Choice Awards 2019. Questi possono continuare ad esprimere preferenze tramite il sito ufficiale dell’evento, al link kca.nickelodeon.tv, e su Twitter. Inoltre per la prima volta in assoluto da quando esiste questo evento sarà possibile votare su dei post specifici. Intanto è stato lanciato il primo filter, dove i fan potranno mimare i loro amici e anche sé stessi sempre sfruttando le funzionalità di Instagram. Per il pubblico italiano sarà possibile votare tra tre categorie specifiche e cioè Cantante italiano preferito, Internet Star Preferita e Nuova Star Preferita. Si prospettano dunque la presenza di nomi tra i più vari che possono regalarsi una serata davvero piena di emozioni e che regali un successo senza precedenti.

