Louis Tomlinson, morta la sorella Felicité/ Infarto a 18 anni e l’ex One Direction…

Non c’è pace per Louis Tomlinson che, dopo la scomparsa della mamma Johannah Deakin, morta due anni fa dopo aver combattuto a lungo contro la leucemia, è stato colpito da un altro gravissimo lutto. A soli 18 anni, infatti, è morta la sorella Felicitè, stroncata da un infarto. A riportare per primo la notizia è stato sito TMZ il quale scrive che la ragazza sarebbe morta mercoledì notte nel suo appartamento di Londra. Secondo la ricostruzione dei fatti riportata da TMZ, Felicitè Tomlinson, dopo il malore, sarebbe stata subito soccorsa dai coinquilini, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Sempre secondo quanto scrive TMZ, la morte della ragazza sarebbe stata improvvisa e avrebbe sconvolto tutto dal momento che non ha mai avuto problemi di cuore, non beveva e da gennaio aveva smesso di fumare.

Louis Tomlinson: il dolore per la morte della sorella Felicitè

La morte di Felicitè che era una giovane influencer seguita da 1,4 milioni di followers rappresenta l’ennesimo, duro colpo per la famiglia della giovane popstar che si è chiuso nel sienzio. Circondato dall’affetto dei propri parenti, Louis Tomlinson non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul terribile lutto che l’ha colpito. Il cantante che solo pochi giorni fa aveva pubblicato la canzone Two of Us dedicata alla mamma. Sulla morte di Felicity Tomlinson, tuttavia, saranno effettuati esami per capirne la causa. Una nota della polizia, infatti, fa sapere: “In questa fase la morte viene trattata come inspiegabile: una visita post-mortem si svolgerà a tempo debito”. Una notizia che ha sconvolto anche i fans di Louis Tomlinson che stanno inondando di messaggi il cantante. Gli altri membri della celebre band inglese, per il momento, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni.

