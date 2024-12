Ballando con le stelle 2024, Maddalena chi è la figlia di Luca Barbareschi: “Rapporto complicato ma pieno d’amore”

Si è aperta con la prova a sorpresa la semifinale di Ballando con le stelle 2024 che sta andando in onda questa sera, 14 dicembre 2024, e per Luca Barbareschi la sorpresa e la figlia Maddalena che sta apprezzando il suo percorso nello show di Milly Carlucci. Sul rapporto con il padre ha ammesso: “Il mio rapporto con papà è complicato però pieno d’amore che non vuol dire brutto. Lui mi ha trasmesso l’amore per il teatro io sin da piccola lo seguivo in tutti i suoi spettacoli e poi li ripeto a memoria.”

Luca Barbareschi, l'amore per la moglie Elena Monorchio e i figli/ "Con lei sono rinato"

Mentre sul suo percorso ha ammesso: “Lo vedo che è molto più felice, mi piace vederlo ballare con Alessandra Tripoli che è bellissima e bravissima. Lui dice che il suo scopo non è vincere perché vuole lasciare largo ai giovani però per me lui ha già vinto perché è sempre il migliore.” Ed infine la figlia di Luca Barbareschi, Maddalena ha concluso sicuramente si commuoverà. Ed in effetti il padre vedendola è esploso in lacrime.