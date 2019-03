Matteo Salvini è fidanzato?/ Giorgia Meloni: “Sono stata a casa sua, si vede che è..”

Mentre sul web si susseguono i gossip sul possibile nuovo amore di Elisa Isoardi, nota conduttrice de La Prova del Cuoco, in molti si chiedono se anche nella vita del ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini ci sia un’altra donna. La storia con la Isoardi, d’altronde, è finita ormai da molti mesi e da allora, se la conduttrice è stata affiancata ad altri uomini, non è accaduto lo stesso per Salvino. Ma questo è accaduto perché il vicepremier è veramente single o c’è davvero una donna ‘segreta’ nella sua vita? A fare chiarezza, inaspettatamente, è Giorgia Meloni. La fondatrice di Fratelli d’Italia è stata intervistata nel corso della trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, tra le tante cose ha ammesso di essere stata a casa di Matteo Salvini e, da qui, si è esposta sulla sua vita sentimentale.

LE RIVELAZIONI DI GIORGIA MELONI SU “CASA SALVINI”

“Com’è casa di Salvini? Molto bella – ha esordito Giorgia Meloni ai microfoni di Un Giorno da Pecora, per poi ammettere – ma si capisce che è una casa da single: ancora ci sono in giro tutti i regali dello scorso natale…” Parole che insomma confermano che Matteo Salvini sia effettivamente ancora single. E c’è chi crede che il ministro non sia ancora riuscito a dimenticare la sua ex Elisa Isoardi. Ricordiamo che, solo pochi giorni fa, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato gli scatti di Elisa Isoardi in compagnia di un altro uomo, Alessandro Di Paolo. Tra loro due effusioni che farebbero pensare ad un rapporto non semplicemente amichevole. Nessuna conferma, tuttavia, è arrivata dai diretti interessati.

