Ciro Castaldo chi è/ Ricorda Mia Martini con un documento inedito (Italia sì)

Ciro Castaldo sarà tra gli ospiti di Italia sì per ricordare, assieme al conduttore Marco Liorni, a Rita dalla Chiesa, a Elena Santarelli e a Mauro Coruzzi, il percorso umano e professionale di una delle artiste più amate della musica italiana, Mia Martini. Docente liceale e scrittore originario di Somma Vesuviana, Castaldo da molti anni si dedica con passione alla stesura e alla realizzazione di opere in memoria della cantante calabrese e oggi pomeriggio sarà nel salotto del rotocalco di Rai 1 per condividere con il pubblico un documento inedito ritrovato quasi per caso. Nel filmato, in particolare, Mia Martini si racconta in un’intervista a cuore aperto, svelando al pubblico che la ama alcuni aspetti del suo percorso professionale. Non mancheranno inoltre riferimenti ai lati ancora inediti del suo carattere, per la gioia di chi ha sempre amato il suo modo di essere artista.

Ciro Castaldo, fondatore del Mia Martini Festival

Da sempre grande Fan di Mia Martini, Ciro Castaldo è il fondatore del Mia Martini Festival, giunto lo scorso anno alla sua quarta edizione. In un’intervista concessa a Terredicampania.it, Castaldo ha parlato di questo evento, rivelando i motivi per i quali ha scelto di fondarlo: “L’Idea del Festival è partita da un concerto tributo del 12 maggio 2015 per ricordarla a 20 anni dalla sua scomparsa – spiega lo scrittore riferendosi alla tragica morte di Mia Martini – poi nel tempo, visto il successo ottenuto in un Paese di provincia come il nostro, 400 posti riempiti immediatamente in un teatro prestigioso come il Summarte, ci è venuta l’idea di istituire questo omaggio come una kermesse, una festa della musica, che celebra Mia Martini e al contempo accende i riflettori su giovani talenti”. La sua passione per l’amata Mimì della canzone italiana, conferma però Castaldo, ha radici ben più antiche: da oltre 25 anni si occupa infatti ricerca e organizzazione di eventi in sua memoria.

In uscita il libro “Martini cocktail”

La passione di Ciro Castaldo per Mia Martini ha inizio nel 1990, quando diventa parte integrante del fan club ufficialmente riconosciuto dall’artista calabrese. In seguito alla sua morte nel 1995, Castaldo ha cercato di mantenere viva la memoria della cantante attraverso festival, ricerche ed eventi, con il consenso della sorella minore di Mimì, Olivia Bertè. A breve Castaldo pubblicherà il suo libro dal titolo “Martini cocktail”, con la prefazione della cantante Grazia Di Michele. Nel libro lo scrittore parla soprattutto degli aspetti più significativi cella carriera professionale dell’amata Mimì, ma non mancheranno testimonianze in esclusiva, raccolte dall’autore nel corso dei suoi annidi ricerca. Solo per citarne alcune, si legge su Laprovinciaonline.info, ricordiamo quelle di Edoardo Bennato, Cristiano De Andrè, dori Ghezzi ed Enrico Ruggieri.



