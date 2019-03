Nelson Campbell è morto, l’addio di Stash/ Ferma la promozione del nuovo singolo

Il nuovo singolo dei The Kolors si chiama Pensare Male ed è uscito ieri alla mezzanotte featuring Elodie Patrizi. Il brano non è stato ancora lanciato attraverso i vari canali social per un motivo che è stato spiegato dal leader del gruppo Stash attraverso Instagram: “Scusatemi ragazzi ma non riesco a pubblicare storie in cui parlo e promuovo il singolo oggi… Purtroppo quello che avete letto e di cui mi state chiedendo conferma nei messaggi è vero. Nelson purtroppo è morto! Io e i ragazzi non riusciamo ancora a rendercene conto, è un dolore straziante. Grazie per l’affetto e la vicinanza. Firmato, The Kolors”. Stash parla di Nelson Campbell, grandissimo amico di Stash che ci ha lasciati a 28 anni. Per ribadire la grande tristezza ha pubblicato una foto insieme al brand curator e marketing special per alcune case di moda.

L’ADDIO DI STASH A NELSON CAMPBELL

Questa la didascalia sulla foto pubblicata da Stash: “Te ne sei andato così… all’improvviso… Perché la vita è un brivido che vola via… È tutto un equilibrio sopra la follia!” Nelson Campbell si era più volte esibito con i The Kolors in occasione di diversi loro live in giro per l’Italia, concerti durante i quali anche i fan della band avevano avuto modo di conoscerlo. Una notizia che è stata commentata infatti anche da tantissimi fan della band: “Rip Nelson, ti ricorderemo così, resterai sempre nei nostri cuori”. “Che bel ricordo dev’essere per te,rimarrà comunque nei nostri cuori soprattutto nel tuo”. “Vi sono vicina con tutto il cuore… mi dispiace davvero tanto”. Per Stash quindi davvero una bruttissima notizia.





