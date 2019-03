Fedez pubblica i numeri dei cognati e commette uno scivolone che avrà fatto storcere il naso a Chiara Ferragni. Improvvisamente infatti in una storia di Instagram ha pubblicato i numeri di mobile di Valentina Ferragni e del suo compagno Riccardo. Il cantante si è reso conto dell’epic fail poco dopo, quando non è stato sufficiente cancellare la storia per non avere problemi. Erano stati migliaia gli screenshot già pubblicati sui social che obbligheranno i suoi cognati a cambiare numero di telefono. La leggerezza è arrivata dalla pubblicazione di uno screenshot di una conversazione di gruppo su Whatsapp dove figurava oltre a Chiara Ferragni anche sua sorella e il compagno. Un errore che sicuramente ha creato dei problemi con moltissimi che avranno provato a chiamare Valentina Ferragni per avvicinarsi a una delle coppie del momento. Dopo l’errore Fedez non è voluto tornare sull’accaduto, chissà che qualcuno decida di intervistarlo proprio in merito per strappargli una risata.

Fedez pubblica i numeri dei cognati: la sorella di Chiara Ferragni nei guai

Nell’epic fail di Fedez che ha pubblicato i numeri della sorella di Chiara Ferragni e il suo compagno su Instagram ci sono sicuramente alcuni particolari che in molti avranno notato. Nella chat di famiglia sua moglie è chiamata per nome e cognome, “Chiara Ferragni” appunto, senza nessun nomignolo affettuoso. Passi questo, rimane da capire come mai non abbia memorizzato i numeri di Valentina Ferragni e del suo compagno. Nello screenshot infatti compaiono i numeri e non dei nomi che avrebbero presupposto il salvataggio in rubrica. Capiamo che si tratta proprio di Valentina perché al fianco del suo numero di cellulare leggiamo il nickname “Vale Fe”, così come per il suo compagno si legge Riki. Una situazione che potrebbe alzare un po’ di polemiche con i fan che hanno voluto evidenziare questo.

