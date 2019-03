IL NOME DELLA ROSA/ Anticipazioni 25 marzo, ultima puntata: Remigio al rogo

IL NOME DELLA ROSA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Siamo ormai arrivati alla quarta e ultima puntata della serie Il nome della rosa, che andrà in onda lunedì prossimo, 25 marzo 2019, su Rai 1. Prima di dare un’occhiata alle anticipazioni va detto che la trama sta diventando sempre meno fedele al romanzo scritto da Umberto Eco, non solo per l’esistenza di personaggi che lo scrittore non aveva previsto, ma anche per fatti che avvengono ai protagonisti principali, come Adso. Vedremo quindi se anche il finale subirà delle modifiche rispetto a quanto contenuto nel romanzo. Resta in ogni caso il peso di un ritmo lento sulla serie, fortunatamente alleviata da una durata non eccessiva delle puntate. Tuttavia non sembra esserci nulla di particolarmente avvincente, nonostante si cerchino dei colpi a effetto, come l’ultima scena della penultima puntata in cui non sappiamo se Anna riuscirà a liberare o meno la ragazza occitana.

REMIGIO CONDANNATO AL ROGO

Le prime anticipazioni dell’ultima puntata dicono che la ragazza, insieme a Salvatore, verranno portati da Bernardo Gui. L’inquisitore riesce a far testimoniare il monaco contro Remigio, che così non avrà scampo e verrà condannato al rogo. Oltretutto lui stesso deciderà anche di accusarsi dei delitti avvenuti nell’abbazia. Tuttavia arriva una condanna anche per l’occitana, accusata di stregoneria. Adso non vivrà bene questa situazione e cercherà di convincere quindi Guglielmo a fare di tutto per salvarla. A cercare di liberare Remigio e la ragazza occitana arriverà anche Anna, che dovrà però sentire una terribile confessione dal monaco cui era stata affidata dai suoi genitori. Un duro colpo per lei. Intanto la catena di morti non sembra essere finita: un altro monaco, infatti, perde la vita e dunque resta il mistero su cui sia l’assassino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA