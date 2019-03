IL NOME DELLA ROSA / Anticipazioni del 18 marzo 2019: la confessione di Remigio

IL NOME DELLA ROSA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 18 marzo 2019, verrà trasmesso un nuovo episodio de Il nome della rosa – la serie, in prima visione mondiale. Sarà il terzo, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo cosa è successo nella precedente puntata: Guglielmo (John Turturro) riesce a trovare Adso (Damian Hardung) appena in tempo ed a portarlo in salvo. Arrivati alle cucine, i due hanno un breve dialogo con Salvatore (Stefano Fresi) ed il frate non può fare a meno che concludere che si tratta di un dolciniano. Il monaco però non risponde ad alcuna domanda e non conferma che Remigio (Fabrizio Bentivoglio) facesse parte della stessa setta. Più tardi, Adso rivede la ragazza occitana nella foresta, mentre Abbone (Michael Emerson) rivela a Guglielmo che il Papa ha inviato Bernardo Gui (Rupert Everett) per partecipare alla Disputa. Diversi anni prima, Bernardo cattura Margherita (Greta Scarano) e la tortura, affascinato dalla sua bellezza ed allo stesso tempo odiandola per la medesima cosa. La donna però gli rivela che in futuro la figlia Anna (Greta Scarano) diventerà l’arma divina con cui il monaco pagherà tutte le sue colpe. Nel presente, Anna continua a seguire Gui e per l’eccessiva concitazione non riesce a colpirlo con una freccia. Viene ferita però da una guardia, per poi svenire sull’erba. In abbazia, Guglielmo scopre da Aimaro (Max Malatesta) che i monaci non sono dei santi, mentre il frate ottiene una nuova lente da Nicola con cui analizzare il codice di Venanzio (Guglielmo Favilla). Al calar della sera, l’abbazia entra in agitazione quando si scopre che Berengario (Maurizio Lombardi) è scomparso. Gugliemo scopre grazie a Remigio che il monaco e Adelmo avevano una relazione. Il cellario confessa anche di aver trovato il corpo di Venanzio in cucina la notte in cui è morto e di essere fuggito per paura.

Guglielmo però intuirà solo al mattino successivo che Berengario è stato ucciso e che il suo corpo si trova nei bagni. L’autopsia fatta da Severino (Piotr Adamczyk) dimostra che l’assassino è lo stesso. Poco dopo il frate viene informato che il Papa ha assegnato a Gui una scorta armata, segnale che i francescani potrebbero essere in pericolo. Nel frattempo, Anna combatte contro la propria ferita e grazie al ricordo del padre riesce ad andare avanti. Nel passato, Dolcino (Alessio Boni) ed i suoi uomini irrompono in una casa di ricchi e rapiscono un ragazzino per imporre ai genitori di pagare i loro lavoratori. Remigio invece uccide un religioso e poi decide di portare con sé Salvatore, usato come un cane dal ragazzino rapito. Nel presente, Guglielmo capisce come entrare nella biblioteca e sfruttare i passaggi segreti che dovrebbero portarlo fino al Finis Africae. Una volta all’interno, riceve conferma delle sue ipotesi e deve abbandonare il posto al mattino, per non far insospettire Abbone. Mentre l’abbazia accoglie i francescani guidati da Michele da Cesena (Corrado Invernizzi), Adso cerca ancora la ragazza occitana e scopre che è stata catturata grazie ad una trappola. I due poi si baciano, anche se è evidente che la fanciulla provi ancora terrore degli uomini per via degli abusi subiti. Più tardi, Bernardo entra in abbazia, mentre Anna sviene nella foresta.

ANTICIPAZIONI DEL 18 MARZO 2019

EPISODIO 3 – Con l’arrivo di Bernardo Gui, nessuno in abbazia si può sentire davvero al sicuro. I francescani intuiscono che il Pontefice non ha buone intenzioni verso l’Ordine ed il primo incontro al tavolo si trasformerà in una lite accesa. Messo sotto pressione dai dubbi di Guglielmo, Remigio alla fine confessa di aver fatto parte del movimento di Dolcino. Nega però di essere il responsabile delle morti dei monaci. Anna invece riesce a riprendersi grazie all’aiuto della ragazza occitana, che riuscirà a trovarla nei boschi prima che Salvatore la rapisca ancora una volta. In seguito, Bernardo riuscirà ad arrestare Remigio, che accuserà di eresia e satanismo. Una sorte simile a quella che colpirà Salvatore.



