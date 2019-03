Ines Trocchia/ “I calciatori? Troppo piacioni e fanno le cose di nascosto…”

Ines Trocchia, raggiunta dai microfoni di “I Lunatici” tra le frequenze di Rai Radio 2, ha raccontato aspetti della sua carriera ed anche risvolti bollenti dei calciatori italiani. “Deve trattarmi bene e restare uomo”, ha confidato sul suo ipotetico uomo ideale. Proprio per questo motivo, non apprezza i ragazzotti che corrono in pantaloncini dietro un pallone perché li considera troppo piacioni per lei. “In un uomo guardo tanti aspetti. Mi deve dare sicurezza ma non essere troppo accondiscendente, altrimenti mi stanco”, racconta. Il suo uomo ideale quindi, esiste chiaramente nella sua testa ed aspetta soltanto di poterlo incontrare. Chiacchierando con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, gli speaker del programma, l’influencer campana ha parlato, in grande parte, proprio del suo rapporto con gli uomini. La sua dolce metà, deve saperla trattare nel miglior modo possibile e farla sentire importante ogni giorno. Nonostante questo: “Non deve essere troppo ‘sottone’, deve rimanere uomo, altrimenti inizierei a vederlo quasi come un cagnolino da compagnia, un’amichetta”.

Ines Trocchia: “I calciatori? Troppo piacioni!”

Ines Trocchia in diretta su Radio 2 Rai, parla anche di calciatori. Ed infatti nell’ambiente, sono in tanti a provarci con lei. “Lo fanno in tanti, anche se io non sono molto interessata a loro. Sono troppo fenomeni, i calciatori si credono fighi, se la sentono troppo. Non voglio generalizzare, ma loro sanno che molte donne gli cado ai piedi, hanno sempre un fare da piacioni”. Poi ha aggiunto: “Se sei in un locale, nemmeno vengono loro a parlarti, ti fanno avvicinare da un amico. Oppure, su Instagram, ti inviano un messaggio privato, però non ti seguono. Come a far capire che devono fare le cose di nascosto, perché magari hanno la moglie”. L’influencer, grande tifosa dell’Inter, sul Derby si è sbilanciata: “Spero e credo nella vittoria dell’Inter. Siamo in difficoltà. Sono molto dispiaciuta dal fatto che Icardi sia assente, spero in una rassicurazione”. E sul sesso al primo appuntamento? “Dipende…Premettendo che ognuno è libero di fare ciò che vuole, tutto dipende da cosa ti aspetti da quella persona. Se vuoi costruire un rapporto duraturo nel tempo, non ci si butta subito, si cerca di conoscersi meglio. Se, invece, mio voglio solo divertire, perché mi piace fisicamente, ci può anche stare. Il posto più strano in cui l’ho fatto? In mare. Mentre la prima volta l’ho fatto in macchina. Avevo 17 anni”. Tante le richieste strane su Instagram, ma al primo posto: “Ci sono quelli che vogliono foto di piedi, poi quelli che vogliono comprare scarpe usate, slip usati, oppure aspiranti schiavi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA