Benvenuti al Nord/ Video, su Canale 5 il film con Claudio Bisio (oggi, 19 marzo 2019)

Benvenuti al Nord va in onda stasera, martedì 19 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2012 dalla casa cinematografica Sky Cinema in collaborazione con Mediaset Premium mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Medusa Film. Naturalmente questo film rappresenta il seguito della prima pellicola Benvenuti al sud e vede la regia di Luca Miniero il quale ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Francesco Patierno, Fabio Bonifacci e Massimo Gaudioso. Il montaggio della pellicola è stato eseguito da Valentina Mariani, le musiche della colonna sonora sono state composte da Umberto Scipione mentre nel cast sono presenti Alessandro Siani, Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Paolo Rossi e Nando Paone.

Benvenuti al Nord, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Benvenuti al Nord. Due anni più tardi dagli eventi raccontati del primo capitolo del film Alberto Colombo è riuscito a tornare a vivere nel suo nord ed in particolare è diventato il direttore di una filiale di Poste Italiane nel centro di Milano. Insomma per lui la vita sembra scorrere al meglio anche se in effetti continua ad avere una certa voglia di far ritorno nel sud del paese per ritrovare i suoi cari amici con cui ha condiviso tantissimi divertenti episodi. Per Mattia invece la vita continua a scorrere come prima con il suo lavoro di postino nel piccolo centro di Castellabate ed una relazione sentimentale abbastanza complessa con Maria. In particolare quest’ultima è abbastanza dispiaciuta che il proprio ragazzo non riesca a fare quel passo avanti ed ossia quella presa di responsabilità sotto forma di matrimonio. Insomma la donna vorrebbe sistemarsi al meglio mentre Mattia sembra di tutt’altro avviso tant’è che tra i due nascono diverse incomprensioni che portano l’uomo a presentare per rabbia richiesta di trasferimento al nord. Manco a dirlo la sua richiesta di trasferimento viene accettata per cui Mattia si ritrova a dover partire alla volta nella città di Milano in un contesto molto diverso da quello a cui era abituato a vivere. Qui ritroverà Alberto e come è successo per quest’ultimo anche per lui la vita inizia ad essere maggiormente appagante in quanto si scopre un amante dello stile di vita nordico. Una volta lì Mattia inizia a cambiare il proprio atteggiamento e il proprio modo di fare diventando una persona molto più precisa e attenta alle responsabilità tant’è che la stessa compagna praticamente non lo riconosce più. Grazie a questo suo atteggiamento l’uomo si dimostrerà essere uno dei dipendenti più ligi al dovere dell’intera filiale milanese di Poste Italiane diventando addirittura il dipendente dell’anno. Tutto sembra andare per il meglio fino a che non si rendono conto di vivere una vita che non appartiene né all’uno e all’altro.

