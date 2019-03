Christian De Sica/ “Io nel camerino di Wanda Osiris. Chissà che caz*arola capì…”

Un Christian De Sica a tutto campo si racconta a Fiorello per “Il Rosario della Sera” su Radio Deejay e il suo è un intervento ricco di aneddoti quasi incredibili, ma che credibili invece lo sono se si tiene presente che l’attore è il figlio di un grande come Vittorio De Sica. Lo ammette lo stesso De Sica:”Sono figlio di un uomo importante, un uomo di un’altra generazione. Una cosa che mi ha permesso di conoscere personaggi pazzeschi”. Per questo motivo non risulta inverosimile credere alla curiosità che vide protagonista un certo Montgomery Clift, fidanzato all’epoca di Truman Capote. De Sica racconta:”Mi ricordo che una volta era a Roma a girare un film con mio padre, “Stazione Termini”. Un pomeriggio venne a trovarmi a casa, io stavo facendo la cacca, lui si è messo seduto accanto a me, sul vasino di mio fratello. Da quel giorno non cacavo più se non avevo accanto Clift”.

Christian De Sica nel camerino di Wanda Osiris

Ma l’aneddoto che forse più cattura l’attenzione, nonostante in passato sia stato raccontato da De Sica più volte, è quello che riguarda Wanda Osiris, la più grande soubrette italiana:”Ho conosciuto anche Wanda Osiris, oramai molto anziana. Un mito, non sapeva né cantare, né ballare tanto bene ma scendeva le scale con dei vestiti meravigliosi. In scena non si ricordava il mio nome e mi presentava come ‘il figlio del commendatore’… Mio padre un giorno mi portò con lui in camerino per salutarla. Papà le prese le due mani e gliele baciò: “Grazie Wanda per queste due ore di pura arte che ci hai regalato stasera”. La risposta: ‘Caro De Sica, un pezzo di cazzo si trova da qualsiasi parte… Chissà questa che cazzarola aveva capito… Era completamente sorda”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA