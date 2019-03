Fiorello torna in tv con Raffaella Carrà/ “Lavorare con lei è come una medaglia”

Rosario Fiorello tornerà presto in televisione affiancando un’icona storica della tv, Raffaella Carrà, nel nuovo programma A raccontare comincia tu che debutterà il prossimo 4 aprile su Rai 3. Fiorello, attraverso il settimanale Chi, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccontando il perchè ha scelto di partecipare al programma. “In questo momento di omologazione anche televisiva, di reality tutti uguali fatti di nulla, che portano in primo piano la superficialità, una trasmissione di parola, di scambio e di confessioni, mi sembra sia qualcosa di giusto”. Un grande attestato di stima quindi per la Carrà, che traspare dalle parole di Fiorello su di lei: “Perché si dice sì alla Carrà? Ma perché Raffaella… Stavo per usare il titolo di una canzone di Tiziano Ferro: perché Raffaella è mia, Raffaella è nostra, è lei la più amata dagli italiani e non ce n’è per nessun’altra. E poi, scusi, si può forse dire di no alla Raffa? Ma lavorare con lei è una medaglia!”

FIORELLO RACCONTA: “ECCO COM’È NATA L’IDEA”

Fiorello racconta anche come è nata l’idea della Carrà e la sua reazione alla proposta: “È successo che a un certo punto Raffaella Carrà ha deciso di fare un programma e io ho subito commentato: “Beh, che bella idea!”, e lei allora mi ha chiesto: “Vieni a fare la prima puntata?” Ma subito, figurati. Ma certo. E le ho pure chiesto: “Ma che facciamo? Cantiamo? Balliamo? Tutt’e due, cantiamo e balliamo?” Un fomrmat che ha colpito lo showman pronto ad affiancarla: “Ma lei mi ha subito detto: “No, questa volta facciamo delle interviste, facciamo delle chiacchierate”. Insomma, qualcosa di bello abbiamo fatto, vedrete”.

