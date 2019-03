Disney ha comprato la 21th Century Fox/ Acquisizione epocale: affare da 72 miliardi

Disney ha comprato 21th Century Fox, affare da 72 miliardi di dollari: l’ufficialità arriva direttamente dall’azienda del gruppo di Rupert Murdoch. Acquisizione epocale per la multinazionale americana, che sborseranno la cifra record tra contanti e azioni a favore degli azionisti dell’azienda operante nel multimediale. Murdoch manterrà il controllo sulle attività di informazione e sport, operanti ancora sotto il marchio Fox, con Disney che è riuscita a portare a termine un acquisto ricco di ostacoli: Calcio e Finanza cita ad esempio la vendita di tutti i canali regionali di Fox Sport negli Stati Uniti d’America e in altri Paesi come Messico o Brasile. E circolano le prime indiscrezioni sul piano Disney, a partire dal risparmi di 2 miliardi di dollari grazie a una maggiore efficienza nelle sue operazioni.

DISNEY E 21TH CENTURY FOX, AFFARE FATTO!

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti, il presidente della Disney Bob Iger ha commentato: «Questo è per noi un momento straordinario, storico: creerà un valore significativo a lungo termine per la nostra azienda e per i nostri azionisti. La combinazione della ricchezza di contenuti creativi e talento collaudato di Disney e 21th Century Fox dà vita alla più importante società di intrattenimento al mondo, con le carte in regola per portare avanti un futuro incredibilmente dinamico e ricco di novità e trasformazioni». Ricordiamo che nell’accordo è previsto il passaggio di azioni delle seguenti realtà: Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000 Pictures, Fox Family, Fox Animation; le unità creative di Fox television, Twentieth Century Fox Television, FX Productions, Fox21; FX Networks; National Geographic Partners; Fox Networks Group International; Star India; Fox Hulu, Tata Sky, Endemol Shine Group.

© RIPRODUZIONE RISERVATA