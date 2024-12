Nel 2016 è uscito per la prima volta Oceania, film d’animazione targato Disney che ha conquistato milioni di fan con un incasso di quasi 700 milioni di dollari. Non solo, il capolavoro è stato nominato agli Oscar tanto che in questi giorni è uscito anche nei cinema italiani Oceania 2, film che sta già sbancando e che pare aver soddisfatto le aspettative di chi, già otto anni fa si era innamorato della protagonista Vaiana. Si tratta di una pellicola che ha segnato una rivoluzione culturale nel mondo Disney, con una delle prime protagoniste nere che hanno ispirato tanti bambini, i quali si sono riconosciuti nella sua forza e caparbietà.

Di recente, dopo l’uscita di Oceania 2, i fan della casa d’animazione si chiedono se Oceania 3 si farà, e la risposta sembra affermativa. Daniel Ritchman, famoso scooper, ha confermato in sordina su Patreon che i lavori per il terzo capitolo della storia sono già iniziati e che la Walt Disney Animation Studios è già impegnata nella realizzazione del nuovo film. Insomma, un annuncio chiaro sul futuro di uno dei capolavori più amati degli ultimi anni.

Oceania 3, quando esce e la trama del terzo capitolo: anticipazioni sul film Disney

La storia di Oceania è incredibile: il film era nato inizialmente come una miniserie destinata a venire trasmessa su Disney + ma poi, dato il successo, la casa d’animazione ha deciso di trasformarlo in un vero e proprio film. La qualità tecnica è elevatissima ed è stata sovversiva per quello che era lo stile dell’epoca. Oceania 2 non ha deluso le aspettative e i fan si stanno già chiedendo di cosa parla Oceania 3 e soprattutto quando esce nelle sale cinematografiche italiane. Secondo i primi spoiler potremmo vedere un antagonista, il dio Talo, che come si vede nei titoli di coda del sequel sta preparando una vendetta contro Vaiana.

Che sia davvero il presupposto per un terzo capitolo ancora più avvincente? Intanto che si attende la conferma da parte di Disney sulla produzione di Oceania 3, si potrebbe ipotizzare di vedere la sua uscita in tempi brevi, idealmente entro il 2026, contando che per produrre un film d’animazione serve più tempo rispetto ad altre pellicole. Insomma, ci tocca attendere ancora un po’ per scoprire se Disney si esprimerà o meno sulla realizzazione del terzo capitolo.