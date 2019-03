Toto Cutugno, in lista nera Ucraina/ Il manager “Sabato ha un concerto, noi andiamo”

Toto Cutugno, così come Al Bano, è stato inserito nella lista nera, la black list, dell’Ucraina, perché ritenuta persona poco gradita per via di un suo presunto appoggio alla Russia. Sabato prossimo il noto artista di “L’Italiano”, terrà un concerto proprio a Kiev, in uno dei teatri più grandi della nazione, e per il grande evento (Toto è amatissimo in quella zona dell’Europa), sono stati già venduti i 4 mila biglietti messi a disposizione, sold out. «Il concerto è sold out da due mesi – racconta ai microfoni del programma Rai, Storie Italiane, Danilo Mancuso, il manager di Toto – noi partiremo lo stesso per non deludere le aspettative dei fan di Toto, poi quando arriveremo in aeroporto vedremo quello che succederà, ci aggiorneremo nelle prossime ore». Mancuso afferma di essere in contatto con l’ambasciata italiana a Kiev: «Ci ha dato delle informazioni sul fatto che a tutt’oggi non esista alcuna restrizione nei confronti dell’artista Toto Cutugno, quindi per il momento partiamo, anche perché non è previsto alcun visto per l’Ucraina». Il manager del noto artista poi specifica una cosa: «Toto non è inserito in una lista nera, esiste semplicemente una richiesta da parte di un deputato del parlamento ucraino che chiede di limitare il suo accesso perché considerato filo-russo».

TOTO CUTUGNO, IN LISTA NERA UCRAINA

Ma perché questa richiesta? Toto Cutugno è sempre stato amatissimo nell’ex Unione Sovietica, a cominciare proprio dall’Ucraina: «Non sappiamo perché, lui ha ospitato il coro dell’Armata Rossa nel 2013 a Sanremo, tra l’altro quei ragazzi sono quasi tutti morti in un incidente aereo. In Ucraina sono 25 anni che fa concerti, è paradossale che sia stato eletto l’uomo dell’anno nel 2013, e che ora sia indesiderato; è stato ospite di numerosi programmi come X Factor… è una cosa grottesca». Eleonora Daniele a quel punto chiede a Mancuso cosa faranno nel caso in cui l’Ucraina vietasse loro l’ingresso: «Se dovessero bloccare il concerto sarebbe un danno di immagine non indifferente, tenendo conto che lui è considerato un ambasciatore dell’Italia nel mondo. Inoltre l’incasso è già stato preso quindi si deluderebbero le aspettativi di tutti».

