Emilia Clarke ha rischiato di morire/ Due aneurismi per Daenerys de Il Trono di Spade

Le rivelazioni di Emilia Clarke sconvolgono e non perché sono relative all’ultima stagione de Il Trono di Spade ma perché riguardano la sua salute. A pochi giorni da quello che è successo a Luke Perry, il popolo delle serie tv adesso trema al solo pensiero che anche la bella regina dei draghi, la Daenerys di Game of Thrones, ha rischiato lo stesso per via di due aneurismi e ben tre interventi alla testa tra la prima e la quarta stagione della serie HBO. Non si tratta di rumors e di gossip visto che è la stessa attrice a rivelarlo in una sorta di lettera pubblicata sul New Yorker e in cui racconta di un primo attacco nel 2011 quando aveva solo 24 anni ed aveva appena terminato le riprese della prima stagione ed era sotto grande stress.

IL RACCONTO DI EMILIA CLARKE

Secondo il racconto di Emilia Clarke sembra che dopo il primo intervento, per alcune settimane, soffrì addirittura di afasia tanto da faticare anche a pronunciare il suo nome per intero. Dopo essersi ripresa, l’attrice, alla fine delle riprese della terza stagione de Il Trono di Spade, ha fatto dei controlli e ha scoperto di avere nuovamente un problema per via di un secondo aneurisma che l’ha portata a subire un altro intervento. Nella lettera dal titolo “La battaglia per la mia vita”, si legge: ”Ho taciuto per molto tempo. Proprio quando tutti i miei sogni di bambina si stavano realizzando, ho quasi perso la mente e poi la vita. Sono un’attrice. Devo ricordare le battute. Non ero in grado neanche di ricordare il mio nome“. Per fortuna, proprio alla fine della lettera, l’attrice rivela anche di essere completamente guarita e conclude: “Sono felice di essere qui a vedere la fine di questa storia e l’inizio di qualunque cosa avverrà ora”.

