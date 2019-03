Manuel Casella/ Pronto a mostrare foto inedite dal passato (La Prima Volta)

Manuel Casella ospite di Cristina Parodi su Rai Uno a La Prima Volta. L’attore si racconta questo pomeriggio nell’avvincente programma della rete ammiraglia, con un’intervista esclusiva pronta a conquistare milioni di telespettatori. Il giovane attore è stato invitato dalla conduttrice per raccontare i suoi primi innamoramenti, con tanto di foto e aneddoti inediti dal passato che Casella ha deciso di mostrare. Per la prima volta, infatti, Manuel Casella vuoterà il sacco sul suo passato, raccontando il suo primo amore, nato sulle note del celebre brano di Venditti “Notte prima degli esami”. Amore, musica e divertimento in studio. Insieme a lui ci sarà La Fanfara dei Bersaglieri di Melzo, guidata dal piccolo ma grande talento Simone Riva, a soli sei anni pronto a debuttare in tv. Cresce dunque l’attesa per Manuel Casella a La Prima Volta, finalmente a tu per tu con Cristina Parodi.

Manuel Casella a La Prima Volta, chi sono gli altri ospiti?

Manuel Casella approda su Rai Uno per partecipare al programma di Cristina Parodi ‘La Prima volta’. Un appuntamento che come ogni domenica si preannuncia ricco di ospiti e personaggi interessanti. Oltre al giovane Casella, la padrona di casa avrà il piacere di raccontare altre storie sorprendenti. Cresce l’attesa del pubblico, che si domanda quali altri ospiti presenzieranno in trasmissione. Tra le protagoniste previste in scaletta abbiamo Giulia, una bambina sorda di un anno che abita a Brembate, il cui percorso sarà raccontato dai genitori Alessia e Franco Rota. La coppia ha infatti preso un’importantissima decisione per il futuro della piccola, ovvero sottoporla ad un delicato intervento chirurgico che le permetterà di udire per la prima volta. Quella di oggi si preannuncia dunque una puntata strappalacrime.

A La Prima Volta svela foto inedite

Come anticipato poco fa, Manuel Casella svelerà dettagli importanti sui suoi trascorsi sentimentali. Lo farà nell’intervista con Cristina Parodi, desiderosa di scoprire tutti i dettagli sugli amori, le amicizie e gli aneddoti del passato del suo ospite. I fan di Casella non vedono l’ora di ascoltare le parole del proprio idolo, che sui social ha già ricevuto tanti messaggi di in bocca al lupo e di auguri per la partecipazione in tv. Ricordiamo che il programma condotto da Cristina Parodi, La Prima Volta, è un formato realizzato dalla Rai in collaborazione con Fremantle. Ideato e scritto da Tiziana Martinengo insieme a Giovanni Bagnari, Francesco D’Ambrosio, Annarita Sasso, Chiara Vannoni. Produttore esecutivo Monica Gallella. Regia di Fabrizio Guttuso. Un’altra puntata interessante sta per cominciare. Manuel Casella sarà uno dei primissimi ospiti.



