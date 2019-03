Lorella Boccia lutto: è morto il papà/ “Sono distrutta e in lacrime qui accanto a te”

“Tutto questo non può essere reale perché non sono pronta.” Inizia così il lungo e triste messaggio pubblicato da Lorella Boccia sul suo profilo Instagram. Un post che svela ciò che nessuno vorrei mai annunciare: la morte del proprio padre. La ballerina di Amici è appena stata colpita da un grave lutto e ha deciso di condividere questo momento di gran dolore con tutti i suoi follower. “Ci siamo persi per fin troppo tempo e proprio quando abbiamo deciso di ricominciare sei scappato. – così svela di essere ancora al suo fianco – Sono qui in lacrime sdraiata accanto a te stringendo la tua mano così fredda e provo a riscaldarla, ti guardo e ti parlo.” Lorella Boccia non nasconde il dolore di questo terribile momento e ammette di non aver ancora realizzato di aver perso il suo papà. “Credo ancora che tu stia riposando e aspetto un miracolo che non arriverà.”

Lorella Boccia ha perso suo padre: “Sono pentita, distrutta”

Lorella Boccia, la nota ballerina professionista di Amici e conduttrice del daytime su Real Time, è un fiume in piena. Alla foto che la vede insieme a suo padre qualche anno fa, racconta di avere dei rimorsi sul loro rapporto: “Troppe cose non ti ho detto. Sono pentita, distrutta, arrabbiata. Ti prego ascoltami. Ti sento così vivo, sento la tua anima che mi stringe al petto, sento che stai ascoltando le mie parole. Parole che mai ti ho detto. Ti prego portale con te e non lasciarle mai più. Ti voglio bene Papà.” Così pensa al matrimonio imminente con Niccolò Presta e scrive: “Sarà la tua anima ad accompagnarmi lunga la navata fino all’altare. Ti emozionerai come un bambino quando indosserò l’abito bianco e con orgoglio mi affiderai alla mia anima gemella. Riposa, vola ma resta nel mio cuore per sempre. Addio Papà.”





