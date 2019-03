Spice Girls, “sesso con Geri Halliwell”/ Mel B choc: “E’ successo due volte”

Mel B: “Io e Geri Halliwell abbiamo fatto sesso ai tempi delle Spice Girls“. E’ questa la dichiarazione choc destinata a creare un polverone senza precedenti, soprattutto tra i fan della band che negli anni Novanta ha fatto impazzire milioni di adolescenti in tutto il mondo. La rivelazione, assolutamente inaspettata, è arrivata da Melania Brown, dichiaratamente bisessuale, durante il talk show britannico Piers Morgan’s Life Stories. Si era intenti a parlare del tempo trascorso nella band, dal 1994 al 2000, quando Mel B ha ammesso di avere avuto un fortissimo legame proprio con Geri:”Siamo state migliori amiche. Poi è successo che abbiamo fatto sesso. Geri mi odierà per questo perché è così perfettina ed elegante ora nella sua bella casa di campagna con il suo ricco maritino, ma è un dato di fatto. È successo una volta, ci abbiamo semplicemente riso su e questo è tutto”. L’intervista però è continuata, ed evidentemente non era tutto…

Mel B, “Geri Halliwell ha delle splendide tette”

Dinanzi alle parole di Mel B sul suo rapporto con Geri Halliwell da segnalare la reazione di Mel C, l’altra componente delle Spice Girls, rimasta letteralmente a bocca aperta:”Lo sento adesso per la prima volta”. Mel B ha tentato di ironizzare con una battuta che ha avuto il merito di gettare altro pepe sulla vicenda:”Comunque, in mia difesa, Geri ha delle splendide tette”. Il conduttore Piers Morgan non ha mollato l’osso chiedendole quante volte fosse capitato che le due avessero dormito insieme: Mel si è prima trincerata dietro un imbarazzato “oh, smettila!”, poi ha ceduto ammettendo che c’è stata anche una seconda volta. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, Piers a quel punto ha commentato:”Questa è una bomba. La bomba delle Spice Girls. Non l’hai mai ammesso prima? La gente sarà affascinata!”. Mel non si è scomposta e riferendosi a Geri Halliwell ha commentato: “Sì e l’ho già detto. Lei mi ucciderà e così suo marito. Spero che Geri non lo neghi, perché è stata solo una cosa divertente”. Di certo c’è una cosa: non poteva esserci gossip migliore per accendere i riflettori sulla già attesissima reunion delle Spice Girls tra ormai due mesi. A meno che la Halliwell non decida di far saltare tutto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA