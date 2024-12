Flipper contro i pirati, diretto da Leon Benson

Venerdì 13 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:40, il film d’avventura del 1964 dal titolo Flipper contro i pirati.

Si tratta del sequel di Il mio amico delfino uscito l’anno precedente e vede alla regia il noto film maker Leon Benson.

Il film è prodotto e sceneggiato da Ivan Tors, diventato famoso per avere prodotto il lungometraggio Attacco alla base spaziale U.S. e Esploratori dell’infinito, oltre che il precedente film con protagonista Flipper.

Nei panni del protagonista ritroviamo il giovanissimo attore statunitense Luke Halpin, che aveva già interpretato Sandy Ricks nel primo capitolo della saga. Al suo fianco l’attrice Pamela Franklin, conosciuta dal pubblico per le sue interpretazioni in ne La notte del giorno dopo e La strana voglia di Jean, e l’attore Tom Helmore, diventato famoso a livello internazionale grazie a serie televisive come Alfred Hitchcock presenta e Il dottor Kildare.

La trama del film Flipper contro i pirati: un’avventura sull’isola dei pirati

Flipper contro i pirati vede il ritorno sul grande schermo del giovane e coraggioso Sandy Ricks e del suo migliore amico, Flipper il delfino.

Sandy ha appena scoperto una notizia che lo ha davvero rattristato, infatti è stato deciso di trasferire Flipper in un acquario.

Il destino del delfino, quindi, si prospetta angosciante, abituato a vivere in piena libertà si ritroverà improvvisamente rinchiuso in una prigione e, inoltre, i due amici non avranno più la possibilità di vedersi.

Il protagonista, così, decide di fuggire con il suo amico verso il mare aperto e, onda dopo onda, arrivano su una splendida isola disabitata dove si troveranno a dover vivere una pericolosa avventura.

Sandy e Flipper, infatti, non sono gli unici ad avere raggiunto l’isola, qui è approdata una ciurma di pirati che è riuscita a prendere in ostaggio una famiglia di persone nobili con l’obiettivo di mettere le mani su un’importante somma di denaro in cambio della loro libertà.

Saranno proprio Flipper e Sandy a mettere in campo tutte le loro forze per liberare gli ostaggi nonostante la superiorità dei pirati, molto più numerosi ed armati.

Riusciranno i due protagonisti ad avere la meglio sui malfattori? E quale sarà il destino di Flipper, dovrà davvero trasferirsi nell’acquario o potrà conservare la sua libertà, fianco a fianco con il suo grande amico Sandy?