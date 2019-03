Sarah Altobello/ Video, contro Soleil: “L’ho destabilizzata” (Isola dei famosi 2019)

Guai in Paradiso per Sarah Altobello e Soleil Sorgé sull’Isola dei Famosi 2019. La concorrente pugliese sembra aver aperto gli occhi sulla leader o almeno è quanto pensano i seguaci di Marina La Rosa, che hanno accolto la ragazza nel loro gruppetto. Tutto nasce da un mattino di qualche giorno fa, quando Sarah decide di aprire qualche cocco nonostante le evidenti difficoltà. Soleil la guarda con un sorriso ed anche se crede di doverle fare bonariamente da mentore, la sua frase lascia l’amaro in bocca all’Altobello. Senza mezzi termini, la biondina infatti le toglie il frutto dalle mani e le fa intuire di non essere capace a compiere un’operazione fin troppo semplice. Sarah glissa, ma fino ad un certo punto: cede alla rabbia alla prima occasione e seppellisce l’amicizia con Soleil in un battito di ciglia. Non serve a nulla che la neo rivale cerchi di far valere le sue ragioni. La Naufraga è convinta di non essersi mai resa conto prima di quel momento quale tipo di persona avesse di fronte. Eppure qualcosa non quadra: come mai questo sodalizio si è spezzato proprio ora, a giochi quasi conclusi e con scarsa possibilità di finire in nomination per mano di Soleil? Qualcosa non quadra. Clicca qui per rivedere il video sulla lite fra Sarah Altobello e Soleil Sorgé.

Sarah Altobello chiude con Soleil Sorgè

Sarah Altobello alla fine ha ceduto e l’Isola dei Famosi 2019 stava solo attendendo questo momento. Dopo aver patteggiato con Soleil Sorgé per motivi sconosciuti, la concorrente ha deciso di cambiare strategia. In una confessione a cuore aperto con Marina La Rosa, la ragazza afferma persino di essersi ricreduta su Marco Maddaloni. Anche se il judoka all’inizio del reality l’ha votata spesso e volentieri durante la fase di nomination. “Lei ha visto in me qualcosa di troppo, che le urta“, dice intanto di Soleil, ancora argomento della settimana a causa dello scontro recente. Secondo Sarah la rivale sarebbe gelosa della sua leggerezza, di quei balli e risate che preferisce ai lavori più faticosi. Una personalità che invece piace a Marina e persino a Luca Vismara, pronti ad accogliere l’ennesima vittima della leader.

Mamma Mariolina in tv

Sarah Altobello non ha riservato solo un posto per se stessa sull’Isola dei Famosi 2019, ma ha anche allargato il giro a mamma Mariolina. Ormai mascotte di Alessia Marcuzzi e Barbara d’Urso, è facile vederla in qualche ospitata nei diversi contenitori televisivi. Questa volta Mariolina non è intervenuta per sostenere la figlia, ma per parlare del famoso bacio rubato che ci sarebbe stato fra Sarah e Paolo Brosio. Ospite di Domenica Live, la madre della pugliese ha avuto un brevissimo confronto con la presunta consuocera, ovvero la madre del giornalista. Nulla di fatto secondo mamma Anna, sicura che nel cuore e nella testa di Paolo ci sia solo la Madonna. Mariolina ha glissato senza esporsi più di tanto, preferendo ripiegare su una battuta già usata dalla figlia in precedenza: la Altobello non può mostrare di certo la Madonna a Brosio, visto che la vede già.



