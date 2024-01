Sarah Altobello, malore in barca in mare aperto/ “Mi sono veramente spaventata, ma ora sto bene”

Sarah Altobello, malore in barca: “Tanto spavento da perdere i sensi“

Nella giornata di ieri Sarah Altobello ha vissuto un grosso spavento mentre, assieme ad un gruppo di amici, si trovava in barca in Egitto. Durante un’escursione in mare aperto, infatti, la showgirl pugliese ha avuto un malore dovuto al mare troppo agitato ed è svenuta in barca, sulla pedana, con annessi attacchi di nausea. Fortunatamente il medico a bordo è riuscito a soccorrerla in maniera tempestiva, ma la paura è stata tanta. E anche in un video condiviso sul proprio profilo Instagram, in cui ha raccontato ai followers preoccupati quanto accaduto, ha mostrato di essere ancora piuttosto provata.

“Ragazzi buongiorno, sono qui a spiegarvi cos’è successo ieri – interviene la Altobello sui social – Ieri ho avuto questo attacco di vomito molto forte, eravamo a fare un’escursione ad un’ora e mezza dalla costa, ho avuto questo forte giramento di testa con nausea pazzesca, che mi ha fatto vomitare ben 6 volte. Lo spavento è stato tanto da perdere i sensi, ma soprattutto meno male che sono svenuta sulla pedana, altrimenti rischiavo di svenire oltre la balaustra della barca e, ahimè, poteva accadere il peggio“.

Sarah Altobello rassicura i fan su Instagram: “Ora sto bene“

Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi per Sarah Altobello, che nel video ha voluto ringraziare il medico di bordo per il tempestivo intervento: “Ringrazio il medico che prontamente mi ha soccorso, calmandomi soprattutto, perché poi in mezzo al mare avevo l’ansia, non si placava questo maremoto, e in me ha sommosso una certa paura. Mi sono veramente spaventata, ma ora sto bene. Un bacio e grazie dell’interessamento a tutti voi“.

Un grandissimo spavento per la showgirl pugliese ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che su Instagram ci ha tenuto a rassicurare i fan preoccupati.

