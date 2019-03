Veronica Maccarone Vs Alda D’Eusanio/ Video lite: “Accendi il cervello” (Isola 2019)

“Sono tra due fuochi”. A parlare è Alda D’Eusanio che, nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi, si è trovata a dover far fronte all’attacco contemporaneo di Kaspar Capparoni dall’Honduras e di sua moglie Veronica Maccarone in studio. Le forti critiche dell’opinionista all’attore hanno indispettito non poco sua moglie che ci mette la ciliegina. Parte in studio un fortissimo scontro tra Alda e Veronica, che inizia quando Alessia Marcuzzi chiede alla Maccarone la sua opinione in merito a quanto appena discusso tra suo marito e la D’Eusanio e quest’ultima dichiara “Eh si, perché c’è l’altra iena qua”. “Non mi abbasso al tuo livello, no comment.” esordisce Veronica, che si becca i “buuu” del pubblico. Alessia Marcuzzi, abbastanza basita, chiede “Perché sei astiosa con Alda che ha solo espresso un suo pensiero?”

VERONICA CONTRO ALDA: “RIACCENDI IL CERVELLO TESORO!”

Veronica Maccarone allora spiega: “Lei si è permessa di dire in una delle scorse puntate “Ma chissà che donne frequenti..” e io sono sua moglie.” La D’Eusanio allora spiega “Riaccendi un po’ il cervello tesoro. Tuo marito aveva detto che non si fidava delle donne. Ma se lui dice così, che ha una madre, una figlia….ma che donne frequenti?!” La Maccarone però incalza: “Ma era non per tutte le donne ma si riferiva a Marina”. Lo scontro tra le due donne prosegue e viene interrotto solo, e non senza difficoltà, da Alessia Marcuzzi che cerca di cambiare discorso e passare ad altri argomenti. (Clicca qui per il video della lite)

