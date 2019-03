ALDA D’EUSANIO/ Inveisce contro la Rai e Corona: “Se nessuno…” (Isola dei Famosi)

Alda d’Eusanio è pronta per la semifinale dell’Isola dei Famosi 2019 ma, intanto, in una lunga intervista a Libero si lascia andare a ruota libera su alcuni temi scottanti che l’hanno riguardata da vicino in quest’ultimo periodo. La conduttrice e adesso opinionista del programma di Canale 5 deve un grazie speciale a Piero Chiambretti che l’ha rimessa in sella dopo lo stop della Rai che l’ha tenuta fuori dai giochi per oltre tre anni: “La Tarantola ha dimostrato che la Rai è di chi arriva al Governo e che pensa che sia una cosa sua senza alcun rispetto né del telespettatore e né di chi va ospite nei programmi come me quella volta”. All’epoca la d’Eusanio veniva fuori dal coma e ospite in un programma, a differenza di un ragazzo che ha vissuto un’esperienza simile, ha ribadito il fatto che avrebbe preferito morire anziché finire come Eluana Englaro. Fu a quel punto che lei fu allontanata e non potè mettere più piede in Rai. Riguardo alla sua esperienza su Canale 5, invece, la d’Eusanio non manda giù la presenza di Corona che continua a definire “una brutta persona e l’unica cosa che sa fare è proprio essere quello che è”. La conduttrice è convinta anche che se nessuno gli desse il microfono, però, non potrebbe fare quello che fa: “Mi dispiace molto per Alessia perché lei fa quello che le chiedono e non si merita tutto questo” ma riguardo ad una sua partecipazione all’Isola chiude con un: “Abbattetemi! A quel punto vuol dire che sarei davvero disperata….” (Hedda Hopper)

BATTIBECCO CON NICOLETTA LARINI…

Alda D’Eusanio ne ha per tutti sull’Isola dei Famosi 2019 e non sono solo alcuni dei concorrenti a subire le sue frecciate. Persino Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono ritrovati con il dito dell’opinionista puntato contro. E questa volta la motivazione è insolita e persino differente rispetto a quanto accaduto appena la settimana prima. Vinta la prova leader, Betta e compagna sono riusciti infatti a rivedersi dopo tanto tempo. L’abbraccio bollente che è scattato fra i due non è piaciuto all’opinionista, che ha subito avuto da ridire in merito. “Non è mica tornato dall’Afghanistan”, ha commentato subito Alda subito dopo aver visto Nicoletta avvinghiarsi su Betta. I baci della coppia non sono proprio piaciuti all’opinionista, tanto che li ha scherniti ancora, parlando di coito interrotto per via di “quella sorta di preservativo” che l’ex calciatore aveva sulla testa. Una reazione del tutto diversa da quella che Alda ha avuto la settimana precedente, quando a rivedersi sono stati Marco Maddaloni e la compagna: in quell’occasione ha manifestato una forte soddisfazione nel vedere l’amore sul piccolo schermo.

Alda D’Eusanio, Isola dei Famosi 2019: ennesimo attacco durante la scorsa puntata

Alda D’Eusanio ha vissuto l’ennesimo attacco durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Il fatto che Jeremias Rodriguez si trovi ora nello studio del reality, permette a Soleil Sorgé di avere qualcuno che la difende da vicino. L’opinionista infatti si è tirata addosso le ire del fratello di Belen non appena ha osato pestare il piede a Soleil, anche se ha dato voce alle tante polemiche che già avvengono sui social. Secondo Alda, Soleil sarebbe avvantaggiata nelle prove leader perché ha dei privilegi in più rispetto al resto dei Naufraghi, soprattutto per quanto riguarda cibo extra e colazioni di un certo tipo. Per questo a suo dire sarebbe più in forma del resto del gruppo, che invece sopravvive con un pugnetto di riso al giorno. Per Jeremias invece la D’Eusanio ha solo mostrato la sua gelosia, anche se la sua provocazione è caduta nel vuoto grazie ad una risata di scherno della giornalista. Non è la prima volta che Alda esprime parere sfavorevole nei confronti della Sorgé, che sembra proprio non sopportare. Il motivo è sempre lo stesso: il carattere impossibile della Naufraga.



