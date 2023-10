Alda D’Eusanio: “Io cacciata dal Grande Fratello? Pagato prezzo troppo alto”/ “Ammazzata professionalmente”

Alda D’Eusanio sulla cacciata dal Grande Fratello Vip: “Ho fatto un errore ma ho pagato un prezzo troppo alto”

Dichiarazioni importanti quelle fatte da Alda D’Eusanio in diretta a BellaMà. Nel corso dell’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco, con il quale c’è stato anche uno scontro in diretta, la giornalista è tornata a parlare della sua cacciata dal Grande Fratello Vip. Un episodio che avvenne dopo alcune forti dichiarazioni fatte da D’Eusanio su Paolo Carta, oggi marito di Laura Pausini. “Sono stata cacciata dalla Casa del Grande Fratello all’improvviso, in pantofole e pigiama, senza avere la possibilità di spiegare e di scusarmi. – ha ricordato in studio Alda – A tutti è stato detto di non nominarmi più, su indicazione dell’editore (di Mediaset, Ndr).”

Ha dunque spiegato le motivazioni di questa squalifica: “Ho detto che il marito di Laura Pausini la picchiava, perché questo si dice nell’ambiente. Ho sbagliato a dirlo.” Poi incalzata da Diaco ha precisato: “È una infamia, ma non tale per essere cacciata dal Grande Fratello. Ho fatto un errore, queste chiacchiere girano nel nostro ambiente… Sono cavolate, nell’ambiente girano tante fake news.”

Per Alda D’Eusanio: “Il prezzo che ho pagato è stato molto più alto dell’errore che ho fatto. L’ho raccontata dicendo ‘pare’. L’ho ammazzata Laura? No, invece io sono stata ammazzata professionalmente!” ha tuonato in diretta. Ha dunque ribadito le sue scuse a Laura Pausini e al marito: “Laura, chiedo perdono. Ho saputo che tuo marito (Paolo Carta, Ndr) è una persona deliziosa con te, sono contenta che il tuo matrimonio sia bello come il mio. Ti auguro di essere immensamente felice, ti chiedo ancora perdono.”

Ha infine spiegato come il Grande Fratello e quanto accaduto a lei l’abbiano sconvolta: “Mi ha molto colpito emotivamente. […] Alfonso Signorini non mi ha mai più chiamato, né io ho mai chiamato lui. Al Gf mi ha voluto a tutti i costi, io non volevo andarci, ma poi ho accettato; sì, ho fatto un errore madornale, ma era un errore non voluto”.











