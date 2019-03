THE GOOD DOCTOR 2/ Anticipazioni 27 marzo 2019: Shaun perde il lavoro?

THE GOOD DOCTOR 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 27 marzo 2019, Rai 2 trasmetterà gli ultimi due episodi di The Good Doctor 2 in prima visione assoluta. Saranno il 17° ed il 18°, dal titolo “Un talento speciale” e “Nella mente di Shaun“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Audrey (Christina Chang), Shaun (Freddie Highmore) e Claire (Antonia Thomas) si occupano di una neonata con malformazioni cardiache ed all’addome che potrebbero rivelarsi letali. L’intervento viene interrotto per qualche istante dall’arrivo di Han (Daniel Dae Kim), il nuovo capo chirurgia. Il medico prende subito possesso dei ferri e decide di accendere la musica per rilassarsi, cosa che danneggia la capacità di Shaun di concentrarsi. Una volta stabile, la neonata viene trasferita nel reparto prenatale, dove Shaun incontra i genitori. Scopre così che la madre, Diane (Robyn Lively), sta assumendo degli antidepressivi. Il medico non può che confermare il collegamento fra i farmaci e le patologie della piccola Percy. Una volta scoperto tutto, Han rimprovera Han di fronte ai colleghi. Più tardi rivelerà ad Audrey di credere che i disturbi di Shaun si riflettano sui pazienti. Le condizioni di Percy in seguito peggiorano, ma Shaun intuisce che per risolvere i problemi al cuore bisogna intervenire sull’intestino. Un intervento comunque non sicuro, visto che in entrambi i casi il neonato potrebbe morire. Solo un intervento last minute di Shaun impedirà che la bambina muoia. Nonostante questo, Han gli ordina di trasferirsi in Patologia.

Al suo primo giorno di lavoro nel nuovo reparto, Shaun non riesce ancora a digerire di essere stato trasferito. Si unisce poi alla dottoressa Lever (Jasika Nicole), il suo nuovo mentore. Intanto, Audrey e Park (Will Yun Lee) si occupano di Sadie (Kelsey Crane), una giovane alpinista che lamenta l’intorpidimento degli arti ed un’emicrania persistente. Audrey intuisce subito che si tratta di un tumore: l’esame rivelerà anche che non è operabile. Lim () e Claire continuano invece a parlare con Han della possibilità di far ritornare Shaun, dimostrando quali casi critici sia riuscito a risolvere. Il chirurgo però non intende ritornare sui suoi passi. Informato del problema di Sadie, Shaun effettua dei test che sembrano non confermare la diagnosi. La Carly però gli impedisce di informare i colleghi ed anche Glassman (Richard Schiff) non potrà intervenire per aiutarlo. Il giorno successivo Shaun ha già deciso di non obbedire al divieto di Han, ma verrà sorpreso nella stanza della paziente. Il medico riuscirà a spiegare la sua idea, ovvero che un parassita del pesce abbia colpito Sadie, cosa che viene confermata dalla biopsia. Sicuro di poter tornare in reparto, Shaun scoprirà che Han ha avuto la conferma con questo caso che il ragazzo è destinato alla Patologia.

ANTICIPAZIONI DEL 24 MARZO 2019

EPISODIO 17, “UN TALENTO SPECIALE” – Finalmente la Commissione medica decide di chiudere l’indagine legata alla quarantena e non senza l’accordo raggiunto con Han. Shaun, Melendez e Lim potranno quindi ritornare ad operare senza alcun problema, anche se dovranno frequentare qualche corso. Nel frattempo, Glassman scopre che la terapia ha funzionato e decide di ringraziare a modo suo la Blaize. Melendez prende in carico invece un nuovo caso: un ragazzo ha un tumore di 200 kg che circonda tutto il suo corpo. Nel momento più critico, il medico cercherà il supporto di Shaun, che poco dopo verrà licenziato da Han per aver oltrepassato il limite.

EPISODIO 18, “NELLA MENTE DI SHAUN” – Shaun si ritrova in un bar a bere, ancora sotto stress per il licenziamento. Si ritrova a stringere amicizia con un certo Zack, che collasserà di fronte ai suoi occhi. Arrivato in ospedale, il ragazzo chiede aiuto della Carly e subito dopo rimane privo di conoscenza. Le sue ultime parole saranno però d’aiuto perchè Claire riesca a guarire Zack. Andrews decide quindi di intervenire per convincere Han a riaccogliere Shaun e visto il suo rifiuto, decide di licenziarlo pur di avere il giovane medico di nuovo in ospedale. Euforico, Shaun chiede a Claire di aiutarlo a fare pratica prima di chiedere a Carly di uscire con lui.



