Marcia Cross e il tumore/ La battaglia dell’attrice di Desperate Housewives

Marcia Cross e il tumore, l’attrice nota per il ruolo di Bree in “Desperate Housewives” ha raccontato la sua battaglia contro il male. A settembre scorso aveva postato una foto dove la vedevamo con pochissimi capelli per effetto della chemioterapia e della radio e aveva spiegato come muoversi per non farlo notare più di tanto. Non aveva raccontato molto però e lo ha fatto ora su People, spiegando: “Ho avuto un cancro anale e voglio parlarne ora per combattere tutti i pregiudizi su quanto accaduto”. La sua volontà è quella di combattere quello che è uno stigma sul cancro anale: “Ho letto molte storie su sopravvissuti al cancro e molte persone erano troppo imbarazzate per dire cosa era accaduto. C’è molta vergogna e vorrei venisse superata”. Il tumore le era stato diagnosticato due anni fa durante il solito controllo annuale con il ginecologo e dopo questa si è sottoposta a sei settimane di chemio e radio.

Marcia Cross e il tumore: il racconto

Marcia Cross ha raccontato la sua battaglia contro il tumore, spiegando a People: “La chirurgia non è stata raccomandata, il che è stato un sollievo. Se possibile si vogliono preservare i muscoli dello sfintere. Avendo risvegliato la sua importanza e ora sono un grande fan dell’ano“. La donna è riuscita ad essere comunque molto ironica di fronte a una tragedia incredibile. Ora il suo tumore è in remissione con bassa possibilità di recidive rispetto a quanto spiegato dai medici. L’obiettivo di Marcia Cross è stato quello di sensibilizzare sul tema per evitare che qualcuno potesse passare l’imbarazzo che ha vissuto lei stessa in passato. Un tumore di cui si parla ancora molto poco e dove sarebbe meglio trovare alcuni punti di riferimento per aiutare anche a riconoscerlo.

