Tom Cruise ‘dio’ di Scientology/ No invito a Nicole Kidman per matrimonio del figlio

Tom Cruise ha vietato alla ex moglie Nicole Kidman di partecipare alle nozze del figlio, uno dei due adottati dalla coppia quando erano sposati. Questo perché l’attore, diventato nel corso degli anni uno dei massimi esponenti di Scientology, uno dei motivi della fine del matrimonio, non vuole che la Kidman, che non nutre alcuna simpatia per la setta pseudoreligiosa, abbia contatti con i figli. Connor sposerà una ragazza italiana, anche lei membro di Scientology, così come sono devoti seguaci della chiesa anche lo stesso Connor e l’altra figlia Isabella. Tom Cruise è membro di Scientology dal 1990 e attualmente è considerato una sorta di divinità dai seguaci della setta, secondo per carisma e autorità solo al successore del fondatore Ron Hubbard, David Miscavige.

L’ASCESA DI TOM CRUISE

L’attrice Leah Remini, secondo quanto riporta il Daily Mail, membro di Scientology per 35 anni prima di lasciare la setta, ha rivelato che i leader della setta incoraggiano, o obbligano, i membri a guardare ogni film di Tom Cruise, il che significa migliaia di biglietti venduti per ogni sua apparizione cinematografica. Anche la figlia Isabella, come ha raccontato lei in una mail pubblicata dalla newsletter di Scientology, sta facendo una bella carriera: gode attualmente dell’incarico di istruire i nuovi aderenti. Dopo il divorzio tra Cruise e la Kidman, i due figli hanno scelto di andare a vivere con il padre e di entrare in Scientology.

