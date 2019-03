Elena Santarelli, il tumore del figlio Giacomo/ Foto: “la fede? Mai persa, anzi…”

Elena Santarelli torna a commuovere il web. La showgirl, sul proprio profilo Instagram dove è molto attiva, ha pubblicato una foto del 2017 che ha un grande valore. Nelo scatto, infatti, la Santarelli è insieme al figlio Giacomo e a Papa Francesco. Una foto scattata due anni fa, ma che Elena ha ritrovato casualmente oggi e che ha vouto pubblicare anche per diffondere un messaggio importante. Insieme alla sua famiglia, infatti, sta affrontando la malattia che ha colpito il figlio Giacomo. Un percorso difficile, ma di fronte al quale Elena non si è mai arresa. “Questo è un vecchio selfie del giugno 2017, (lo specifico perché così non partono i titoli “ la Santarelli oggi in udienza dal Papa“)” – scrive Elena Santarelli che poi aggiunge – “l’ho ritrovato questa mattina mentre pulivo le foto”. La foto è stata l’occasione anche per parlare del suo rapporto con la fede. La malattia del figlio Giacomo, infatti, ha cambiato il rapporto che la Santarelli ha con Dio?



ELENA SANTARELLI: “LA FEDE? E’ AUMENTATA”

Nonostante la malattia abbia colpito suo figlio, Elena Santarelli confessa di avere ancora molta fede. La showgirl, infatti, spiega che, da quando è iniziata la battaglia della sua famiglia contro il tumore che ha colpito il suo primogenito, la sua fede è aumentata. Elena, infatti, come scrive anche sotto la foto in cui è insieme a Papa Francesco, è convinta che, nella vita, per tutti, arrivino delle prove difficili e inaspettate da affrontare. Sfide che, spesso, si affrontano con la forza giusta solo se si ha fede in qualcuno. “La vita, spesso, ci pone dinanzi a delle prove complesse e inaspettate. Sono sfide cruente e dolorose, che c’inducono a riflettere sul senso e sui limiti del nostro percorso esistenzialemolti mi chiedono se ho perso la fede ..La risposta è NO …anzi è aumentata ❤️ Non mi sono mai sentita sola, buon venerdì”, conclude.





