Uomini d’amianto contro l’inferno/ Su Rete 4 il film con John Wayne (29 marzo 2019)

Il film d’avventura del 1968 Uomini d’amianto contro l’inferno è un film che molti ricordano per la presenza del grande attore John Wayne e la sua compagna di avventure cinematografiche Vera Miles. Gli appassionati del genere avventuroso possono goderne la visione su Rete 4 oggi, venerdì 29 marzo, alle ore 16,25. La regia di questa pellicola era stata affidata a Mc Laglen e venne interamente girato negli Stati Uniti. La lingua originale è l’inglese, ma furono molte le nazioni che ne fecero il doppiaggio. In Italia arrivo nei primi anni settanta e fu subito un successo sia per il suo cast che anche per l’avventura che all’epoca era un genere molto ricercato nelle sale e dalle persone che le frequentavano.

Uomini d’amianto contro l’inferno, la trama del film

La trama di Uomini d’amianto contro l’inferno e semplice e lineare, ma non prova di molti colpi di scena. Un gruppo di esperti nello spegnere incendi petroliferi lavora con costanza e successi anche grazie al loro capo che è un uomo di mezza età che si è da poco separato dalla moglie, una persona buona d’animo ma poco avvezza al rapporto umano. Il capo decide un giorno di trasferirsi dal suo ruolo di prima linea a solamente un lavoro in ufficio per quanto riguarda investimenti e similari. Sembra andare tutto per il verso giusto sino a quando non viene a sapere di un incendio che coinvolge cinque pozzi contigui in Venezuela. A quel punto capisce che la sua squadra ha ancora bisogno di lui, senza indugi parte, anche se stava riallacciando i ponti con la sua ex moglie e tutto sembrava andare per il verso giusto. In Venezuela non mancano colpi di scena che a volte fanno anche pensare che la tragedia è alle porte. Ma per fortuna tutto volge al meglio. Il massimo del film è proprio concentrato in quello che succede nelle piattaforme incendiate, si vivono attimo per attimo le emozioni e paure di chi deve affrontare le fiamme con la consapevolezza che tutto potrebbe saltare in aria perché il fuoco è imprevedibile. Al ritorno a casa l’uomo risposa la moglie e decide di lasciare definitivamente la vita di pericolo, ma almeno lo fa da grande eroe dopo l’ultima avventura.

